Португалия
16 февраля 2026, 11:01 |
Источник рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Судаков в Португалии

Полузащитник сборной Украины потерял место в стартовом составе лиссабонской «Бенфики»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Журналист и инсайдер Владимир Зверов сообщил о проблемах, с которыми столкнулся полузащитник сборной Украины Георгий Судаков в чемпионате Португалии.

23-летний полузащитник потерял место в стартовом составе «орлов» и не забивал в течение последних 15 поединков. В нынешнем сезоне украинец сыграл 32 игры за «Бенфику» (4 гола, 4 ассиста).

«Непонятно, какой будет игровая практика у Судакова перед матчами сборной Украины. Вот это реальная проблема, потому что, казалось, в «Бенфике» Судаков должен быть лидером, а он сейчас выходит на последние 15 минут из запаса.

Из той информации, которую удалось собрать, пообщавшись с португальскими коллегами, стало ясно, что Судаков сейчас не выглядит убедительным, чтобы играть в старте.

Не выглядит убедительным для Моуринью, потому что тренер «Бенфики» хочет видеть больше созданных моментов. Он хочет видеть лучшую связь между украинским полузащитником и другими игроками группы атаки», – рассказал журналист.

Bombardini
Він пересидів в Шахтарі. Задатки у нього хороші - удар, бачення поля, пас може віддати, але його випускали на поле, щоб зробити йому гарну статистику та продати подорожче, благо рівень нашого чемпіонату це дозволяв. А він тим часом слухав розповіді, що його продаватимуть за 60 млн і вірив у свою обраність, замість пахати на полі та поза ним. Ну і це не тільки Шахтаря стосується, в ДК практикують те саме, з деякими вийнятками як наприклад Забарний
Ответить
+1
Pop
А мы ведь предупреждали что Судаков посредственный игрок
Ответить
+1
sania
Висловлю свою думку. Що Судаков, що Мудрик, що Зінченко безперечно талановиті гравці середнього рівня з непоганим потенціалом, але це все. Проблема лише в тому, що заради продажу з них зліпили зірок мега величини, якими вони не є навіть і близько. І їх почало турбувати лише те, як вони виглядатимуть на камеру, а не що дадуть на полі. Ігри збірної яскраво це підтвердили. А перелаштуватися і почати знову працювати на повну не вистачає ні бажання, ні хисту. Те саме сталося і з Коваленком та й ще з багатьма.
Ответить
0
