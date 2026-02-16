Источник рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Судаков в Португалии

Журналист и инсайдер Владимир Зверов сообщил о проблемах, с которыми столкнулся полузащитник сборной Украины Георгий Судаков в чемпионате Португалии.

23-летний полузащитник потерял место в стартовом составе «орлов» и не забивал в течение последних 15 поединков. В нынешнем сезоне украинец сыграл 32 игры за «Бенфику» (4 гола, 4 ассиста).

«Непонятно, какой будет игровая практика у Судакова перед матчами сборной Украины. Вот это реальная проблема, потому что, казалось, в «Бенфике» Судаков должен быть лидером, а он сейчас выходит на последние 15 минут из запаса.

Из той информации, которую удалось собрать, пообщавшись с португальскими коллегами, стало ясно, что Судаков сейчас не выглядит убедительным, чтобы играть в старте.

Не выглядит убедительным для Моуринью, потому что тренер «Бенфики» хочет видеть больше созданных моментов. Он хочет видеть лучшую связь между украинским полузащитником и другими игроками группы атаки», – рассказал журналист.