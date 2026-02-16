Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус раскрыл секрет Анчелотти: как Бразилия готовится к ЧМ-2026
Испания
16 февраля 2026, 06:19 | Обновлено 16 февраля 2026, 06:20
97
0

Винисиус раскрыл секрет Анчелотти: как Бразилия готовится к ЧМ-2026

Вингер поделился подробностями о решимости наставника селесао

16 февраля 2026, 06:19 | Обновлено 16 февраля 2026, 06:20
97
0
Винисиус раскрыл секрет Анчелотти: как Бразилия готовится к ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер национальной сборной Бразилии Винисиус поделился подробностями о решимости наставника «селесао» Карло Анчелотти завоевать трофей ЧМ-2026.

«Под его руководством коллектив преобразился. Качество нашей игры выросло, мы чувствуем себя более счастливыми и уверенными. Я считаю его назначение настоящим подарком судьбы – он относится ко мне так тепло, что мог бы быть моим дедушкой.

При каждом нашем телефонном разговоре он твердит, что мы обязательно станем чемпионами мира. К тому же, он уже вовсю общается на португальском, осваивая язык невероятно быстро», – отметил Винисиус.

По теме:
Винисиус раскрыл секреты своего питания и признался в слабостях
ФОТО. Лунин с женой нестандартно поздравили друг друга с Днем влюбленных
Украинский голкипер: «Я просто сошел с ума. Мои соседи были в шоке»
Винисиус Жуниор Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу Реал Мадрид
Михаил Олексиенко Источник: AS
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руни назвал клубы, в которых готов работать даже ассистентом тренера
Футбол | 16 февраля 2026, 04:19 0
Руни назвал клубы, в которых готов работать даже ассистентом тренера
Руни назвал клубы, в которых готов работать даже ассистентом тренера

Бывшего нападающего красных дьяволов спросили о перспективах возвращения к тренерской деятельности

Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Футбол | 15 февраля 2026, 09:12 19
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели

Киевский клуб ожидает перестройка

Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Бокс | 15.02.2026, 10:55
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
Футбол | 15.02.2026, 22:02
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Футбол | 15.02.2026, 07:22
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
14.02.2026, 06:32 15
Футбол
Бенфика украинца одержала сухую победу на выезде в чемпионате Португалии
Бенфика украинца одержала сухую победу на выезде в чемпионате Португалии
14.02.2026, 20:07
Волейбол
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 33
Олимпийские игры
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
14.02.2026, 07:32 3
Бокс
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
14.02.2026, 05:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем