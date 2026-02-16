Винисиус раскрыл секрет Анчелотти: как Бразилия готовится к ЧМ-2026
Вингер поделился подробностями о решимости наставника селесао
Вингер национальной сборной Бразилии Винисиус поделился подробностями о решимости наставника «селесао» Карло Анчелотти завоевать трофей ЧМ-2026.
«Под его руководством коллектив преобразился. Качество нашей игры выросло, мы чувствуем себя более счастливыми и уверенными. Я считаю его назначение настоящим подарком судьбы – он относится ко мне так тепло, что мог бы быть моим дедушкой.
При каждом нашем телефонном разговоре он твердит, что мы обязательно станем чемпионами мира. К тому же, он уже вовсю общается на португальском, осваивая язык невероятно быстро», – отметил Винисиус.
