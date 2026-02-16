Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
16 февраля 2026, 05:58
НАНИ: «Если на поле возникали трудности, Роналду не мог сдержать слез»

Экс-хавбек сборной Португалии высказался о фанатичном отношении Криштиану к футболу

НАНИ: «Если на поле возникали трудности, Роналду не мог сдержать слез»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Португалии Нани, который сейчас защищает цвета «Актобе», высказался о фанатичном отношении Криштиану Роналду к футболу.

«Еще в детские годы он заметно выделялся на фоне сверстников. У него было четкое понимание своих целей. Криштиану отдавался футболу с поразительной страстью: если команда проигрывала или на поле возникали трудности, он не мог сдержать слез. Это яркое доказательство того, насколько сильно он был предан профессии и как глубоко погружен в игру», – подчеркнул Нани.

Криштиану Роналду Луиш Нани Манчестер Юнайтед сборная Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Актобе
Михаил Олексиенко Источник: FourFourTwo
