Хаби Алонсо может возглавить именитый английский клуб после сезона 2025/26

Бывший тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо может возглавить английский клуб после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Испанский специалист является фаворитом на должность наставника «Ливерпуля», но окончательное решение будет зависеть от результатов Арне Слота.

«Мерсисайдцы» готовы назначить Алонсо, если в нынешнем сезоне клуб не сможет пробиться в Лигу чемпионов или не сумеет завоевать ни одного трофея.

После 26 туров «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидера – лондонского «Арсенала» – на 15 пунктов.

Алонсо официально покинул мадридский «Реал» в январе. Во время профессиональной карьеры футболиста Алонсо защищал цвета «Ливерпуля» с 2004 по 2009 годы, выиграв несколько трофеев, в том числе и Лигу чемпионов.