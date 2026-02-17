Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хаби Алонсо может возглавить именитый английский клуб после сезона 2025/26
Англия
17 февраля 2026, 09:47
Хаби Алонсо может возглавить именитый английский клуб после сезона 2025/26

Испанский специалист является фаворитом на должность наставника «Ливерпуля»

Хаби Алонсо может возглавить именитый английский клуб после сезона 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Бывший тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо может возглавить английский клуб после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Испанский специалист является фаворитом на должность наставника «Ливерпуля», но окончательное решение будет зависеть от результатов Арне Слота.

«Мерсисайдцы» готовы назначить Алонсо, если в нынешнем сезоне клуб не сможет пробиться в Лигу чемпионов или не сумеет завоевать ни одного трофея.

После 26 туров «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидера – лондонского «Арсенала» – на 15 пунктов.

Алонсо официально покинул мадридский «Реал» в январе. Во время профессиональной карьеры футболиста Алонсо защищал цвета «Ливерпуля» с 2004 по 2009 годы, выиграв несколько трофеев, в том числе и Лигу чемпионов.

Топ-матч с хет-триком. Лидеры Чемпионшипа сражаются за АПЛ + таблица
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Манчестер Юнайтед нацелился на звезду Ливерпуля
