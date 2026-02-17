Хаби Алонсо может возглавить именитый английский клуб после сезона 2025/26
Испанский специалист является фаворитом на должность наставника «Ливерпуля»
Бывший тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо может возглавить английский клуб после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.
Испанский специалист является фаворитом на должность наставника «Ливерпуля», но окончательное решение будет зависеть от результатов Арне Слота.
«Мерсисайдцы» готовы назначить Алонсо, если в нынешнем сезоне клуб не сможет пробиться в Лигу чемпионов или не сумеет завоевать ни одного трофея.
После 26 туров «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидера – лондонского «Арсенала» – на 15 пунктов.
Алонсо официально покинул мадридский «Реал» в январе. Во время профессиональной карьеры футболиста Алонсо защищал цвета «Ливерпуля» с 2004 по 2009 годы, выиграв несколько трофеев, в том числе и Лигу чемпионов.
If #Liverpool don’t qualify for Champions League 26/27 or they don’t win a trophy this season, #Reds could be change manager. Xabi #Alonso is still appreciated by #LFC’s Board and could become a possible Arne #Slot’s replacement. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 15, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Саблистка ждет ребенка
Бывший игрок сборной Украины Сергей Ковалев считает, что роль дирижера может исполнить Буяльский