Главный тренер Жироны готовится совершить настоящую сенсацию

Главный тренер Мичел Санчес поделился ожиданиями от матча 24-го тура «Жирона» – «Барселона», который состоится 16 февраля.

«Я четко понимаю, что буду делать на поле. «Барселона» – это не только Ламин Ямаль, все игроки очень сильны и имеют разные варианты для контроля матча. Этот поединок для нас – возможность совершенствоваться, и мы должны к нему так относиться, потому что это делает нас сильнее.

Мне нравится стиль «Барсы» под руководством Флика – они всегда играют в своем стиле и обладают высокими индивидуальными качествами. Мы чувствуем, что можем доставить им проблемы, но реальность такова, что мало кому это удается», – отметил Мичел.