Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер Жироны готовится совершить настоящую сенсацию
Испания
16 февраля 2026, 19:07 |
1054
0

Главный тренер Жироны готовится совершить настоящую сенсацию

Мичел хочет удивить «Барселону»

16 февраля 2026, 19:07 |
1054
0
Главный тренер Жироны готовится совершить настоящую сенсацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер Мичел Санчес поделился ожиданиями от матча 24-го тура «Жирона» – «Барселона», который состоится 16 февраля.

«Я четко понимаю, что буду делать на поле. «Барселона» – это не только Ламин Ямаль, все игроки очень сильны и имеют разные варианты для контроля матча. Этот поединок для нас – возможность совершенствоваться, и мы должны к нему так относиться, потому что это делает нас сильнее.

Мне нравится стиль «Барсы» под руководством Флика – они всегда играют в своем стиле и обладают высокими индивидуальными качествами. Мы чувствуем, что можем доставить им проблемы, но реальность такова, что мало кому это удается», – отметил Мичел.

По теме:
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона сообщила хорошие новости перед матчем с Жироной
Барселона ждет заявление Левандовски. Форвард не знает, что дальше
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона - Барселона
Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
Футбол | 16 февраля 2026, 12:23 17
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1

Изучаем нюансы перераспределения мест для квалификации ЛЧ

Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Футбол | 16 февраля 2026, 08:29 11
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко

Киевляне отклонили предложение

Фабрицио Романо сообщил новости по Зинченко после его тяжелой травмы
Футбол | 16.02.2026, 18:31
Фабрицио Романо сообщил новости по Зинченко после его тяжелой травмы
Фабрицио Романо сообщил новости по Зинченко после его тяжелой травмы
ОИ-26. Олег Гандей прошел в четвертьфинал на дистанции 500 метров
Олимпийские игры | 16.02.2026, 12:56
ОИ-26. Олег Гандей прошел в четвертьфинал на дистанции 500 метров
ОИ-26. Олег Гандей прошел в четвертьфинал на дистанции 500 метров
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Футбол | 16.02.2026, 07:47
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 3
Бокс
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
14.02.2026, 23:52 4
Футбол
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 30
Футбол
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 32
Олимпийские игры
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 4
Бокс
Все печально. Спортивный врач прокомментировал травму Зинченко
Все печально. Спортивный врач прокомментировал травму Зинченко
14.02.2026, 21:42 3
Футбол
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем