Сергей ПАЛКИН: «Он поддерживает россию, разрушая нашу страну»

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин прокомментировал заявления президента Джанни Инфантино о возможном пересмотре запрета для российских команд в международном футболе.

«Было бы лучше, если бы он приехал и увидел, что происходит в Украине. Футбол всегда связан с политикой – это игра, которую смотрят миллионы людей. Инфантино постоянно говорит, что мы одна футбольная семья, но он никогда не обращает внимания на украинский футбол и фактически поддерживает россию, разрушая нашу страну.

Он также рассказал о сложностях жизни и тренировок во время войны: «россияне бомбят наши города ночью, иногда команда не спит всю ночь перед матчем. Мы не можем конкурировать за игроков так, как раньше. Каждый день эмоции очень сложные, война длится уже четыре года».

Мы надеемся на положительные результаты переговоров, но ситуация продолжает усложняться, потому что они пытаются нас уничтожить», – сказал Палкин.