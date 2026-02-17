Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оценены шансы сборной Украины в Лиге наций после жеребьевки
Лига наций
Оценены шансы сборной Украины в Лиге наций после жеребьевки

Соперниками украинцев станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия

УАФ. Сборная Украины

Аналитики Football Meets Data обнародовали прогнозы на сезон Лиги наций УЕФА 2026/27. Согласно расчетам, сборная Украины является главным претендентом на повышение в классе и место во второй корзине квалификации Евро-2028.

В группе B2 сине-желтые имеют самый высокий шанс на первое место – 43%, опережая главного конкурента Венгрию, у которой этот показатель – 28%. Далее идут Грузия (18%) и Северная Ирландия (12%). Шансы на второе место для Украины – 26%, на третье – 20%, на последнее – только 11%.

Выступления в Лиге наций будут определять корзины во время жеребьевки Евро-2028. Команды, которые завершат группу на первых двух позициях, гарантированно попадают во вторую корзину отбора.

жеребьевка Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Лига наций жеребьевка Лиги наций
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
