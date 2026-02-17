Оценены шансы сборной Украины в Лиге наций после жеребьевки

Аналитики Football Meets Data обнародовали прогнозы на сезон Лиги наций УЕФА 2026/27. Согласно расчетам, сборная Украины является главным претендентом на повышение в классе и место во второй корзине квалификации Евро-2028.

В группе B2 сине-желтые имеют самый высокий шанс на первое место – 43%, опережая главного конкурента Венгрию, у которой этот показатель – 28%. Далее идут Грузия (18%) и Северная Ирландия (12%). Шансы на второе место для Украины – 26%, на третье – 20%, на последнее – только 11%.

Выступления в Лиге наций будут определять корзины во время жеребьевки Евро-2028. Команды, которые завершат группу на первых двух позициях, гарантированно попадают во вторую корзину отбора.