«Один из худших в истории». Забарный услышал приговор во Франции
Украинца продолжают критиковать во Франции
Известный французский журналист Матье Форе раскритиковал летнюю трансферную кампанию «ПСЖ», когда клуб приобрел Илью Забарного и вратаря Люка Шевалье.
«ПСЖ прошлым летом потратил 110 миллионов евро на двух игроков, которые не подходили клубу. Летний трансферный период, несомненно, один из худших в истории клуба», — отметил Матье Форе.
Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике попросил руководство клуба не подписывать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время летнего трансферного окна.
