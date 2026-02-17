Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Один из худших в истории». Забарный услышал приговор во Франции
Франция
17 февраля 2026, 07:55 |
932
0

«Один из худших в истории». Забарный услышал приговор во Франции

Украинца продолжают критиковать во Франции

17 февраля 2026, 07:55 |
932
0
«Один из худших в истории». Забарный услышал приговор во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный французский журналист Матье Форе раскритиковал летнюю трансферную кампанию «ПСЖ», когда клуб приобрел Илью Забарного и вратаря Люка Шевалье.

«ПСЖ прошлым летом потратил 110 миллионов евро на двух игроков, которые не подходили клубу. Летний трансферный период, несомненно, один из худших в истории клуба», — отметил Матье Форе.

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике попросил руководство клуба не подписывать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время летнего трансферного окна.

По теме:
Монако – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Яремчук выступил с обращением к Зинченко после новостей о страшной травме
«Если они этого не сделают...» ПСЖ получил предупреждение по Забарному
Люка Шевалье Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олийченко Источник: Foot01.com
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Футбол | 16 февраля 2026, 08:29 13
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко

Киевляне отклонили предложение

Луис ЭНРИКЕ: «Мы не можем говорить только об этих двух футболистах»
Футбол | 17 февраля 2026, 07:33 0
Луис ЭНРИКЕ: «Мы не можем говорить только об этих двух футболистах»
Луис ЭНРИКЕ: «Мы не можем говорить только об этих двух футболистах»

Наставник ПСЖ – об игре с «Монако» в Лиге чемпионов и влиянии Нуну Мендеша с Ашрафом Хакими

Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21
Футбол | 16.02.2026, 15:00
Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21
Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 16.02.2026, 21:12
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Футбол | 17.02.2026, 00:10
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
16.02.2026, 04:15 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
16.02.2026, 05:22 3
Бокс
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
17.02.2026, 04:53
Олимпийские игры
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем