Перспективный украинец может покинуть Динамо после завершения сезона 25/26

Защитник киевского «Динамо» Владислав Захарченко может покинуть расположение «бело-синей» команды после завершения сезона 2025/26.

По информации источника, в услугах 19-летнего футболиста заинтересована «Заря» во главе с Виктором Скрипником – луганский клуб планирует арендовать игрока, чтобы усилить линию обороны.

В нынешнем сезоне Захарченко провел семь матчей в футболке первой команды «Динамо» – в чемпионате (четыре игры), Лиге конференций (две) и Кубке Украины (один матч).

В активе защитника 13 поединков за U-19, в которых Владислав забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Динамовец привлекался и к матчам в составе сборной Украины U-21 (три игры).

Контракт Захарченко с «бело-синими» истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

На данный момент в расположение луганской «Зари» уже находится один динамовец Федор Задорожный. Скрипник надеется, что форвард поможет команде после возобновления чемпионата.