Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо отреклись от забивного нападающего
Украина. Премьер лига
23 февраля 2026, 06:02 |
1539
0

В Динамо отреклись от забивного нападающего

Киевский клуб не рассматривал переход Авилы

23 февраля 2026, 06:02 |
1539
0
В Динамо отреклись от забивного нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Али Авила

Киевское «Динамо» не интересуется мексиканским форвардом Али Авилой и не рассматривает его кандидатуру, сообщает Dynamo.kiev.ua.

22-летний нападающий «Керетаро» не находится в сфере трансферных интересов киевского клуба. В клубе подтвердили, что позиция по Авиле останется неизменной.

Ранее СМИ сообщали, что форвард якобы интересует не только «Динамо», но и «Селтик» и «Стандард». Впрочем, эта информация, скорее всего, является попыткой агентов футболиста попиарить его через известные клубы.

В сезоне 2025/26 Али провел 12 матчей, в которых забил шесть голов. В активе форварда девять поединков и два забитых мяча в футболке сборной Мексики U-23.

По теме:
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
У Олега Саленко закрались серьезные сомнения по поводу Динамо
Динамо Киев трансферы чемпионат Мексики по футболу Керетаро трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Эмоции взяли верх: Месси ворвался в комнату судей после разгрома
Футбол | 22 февраля 2026, 22:24 2
ВИДЕО. Эмоции взяли верх: Месси ворвался в комнату судей после разгрома
ВИДЕО. Эмоции взяли верх: Месси ворвался в комнату судей после разгрома

Лионель агрессивно оценил работы арбитров в первом туре MLS

Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футбол | 22 февраля 2026, 08:48 0
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание

Велетень вспомнил свои времена в академии «Динамо»

Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Футбол | 22.02.2026, 09:55
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу прошел обследование после проблем и принял решение
Футбол | 23.02.2026, 04:32
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу прошел обследование после проблем и принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу прошел обследование после проблем и принял решение
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
Футбол | 22.02.2026, 09:13
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
ФОТО. Вот как выглядит лицо Колесника после встречи с ТЦК и полицией
21.02.2026, 08:18 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
22.02.2026, 06:45 19
Бокс
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 17
Футбол
Вратарь, задержанный за попытку пересечения границы, продолжит карьеру
Вратарь, задержанный за попытку пересечения границы, продолжит карьеру
21.02.2026, 09:22 11
Футбол
Договоренность достигнута: Батагов перейдет к 19-кратному чемпиону
Договоренность достигнута: Батагов перейдет к 19-кратному чемпиону
21.02.2026, 08:56 4
Футбол
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
21.02.2026, 18:26 36
Теннис
ФОТО. Во Вьетнаме строят крупнейший футбольный стадион планеты Земля
ФОТО. Во Вьетнаме строят крупнейший футбольный стадион планеты Земля
21.02.2026, 00:25 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем