В Динамо отреклись от забивного нападающего
Киевский клуб не рассматривал переход Авилы
Киевское «Динамо» не интересуется мексиканским форвардом Али Авилой и не рассматривает его кандидатуру, сообщает Dynamo.kiev.ua.
22-летний нападающий «Керетаро» не находится в сфере трансферных интересов киевского клуба. В клубе подтвердили, что позиция по Авиле останется неизменной.
Ранее СМИ сообщали, что форвард якобы интересует не только «Динамо», но и «Селтик» и «Стандард». Впрочем, эта информация, скорее всего, является попыткой агентов футболиста попиарить его через известные клубы.
В сезоне 2025/26 Али провел 12 матчей, в которых забил шесть голов. В активе форварда девять поединков и два забитых мяча в футболке сборной Мексики U-23.
