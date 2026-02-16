Источник: определено будущее Реброва в случае ухода из сборной Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
16 февраля 2026, 06:22
Тренер найдет новое место работы

Сергей Ребров может вскоре покинуть пост главного тренера сборной Украины по футболу.

У тренера в настоящее время действующий контракт действует до лета 2026 года. Как отмечает журналист Виктор Вацко, Ребров в случае ухода из сборной найдет себе новое место работы. На Сергея Станиславовича есть спрос на тренерском рынке.

Напомним, в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ. Во время мероприятия функционер ответил на вопросы о перспективах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
