Источник: определено будущее Реброва в случае ухода из сборной Украины
Тренер найдет новое место работы
Сергей Ребров может вскоре покинуть пост главного тренера сборной Украины по футболу.
У тренера в настоящее время действующий контракт действует до лета 2026 года. Как отмечает журналист Виктор Вацко, Ребров в случае ухода из сборной найдет себе новое место работы. На Сергея Станиславовича есть спрос на тренерском рынке.
Напомним, в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ. Во время мероприятия функционер ответил на вопросы о перспективах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.
