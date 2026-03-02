Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Анатолий Трубин составил компанию обладателю Золотого мяча
Лига чемпионов
02 марта 2026, 02:32 |
В этом сезоне Лиги чемпионов забил гол

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин стал героем недавнего поединка основного этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом».

Матч в Лиссабоне завершился победой португальского клуба со счетом 4:2, а ключевой момент произошел уже в компенсированное время. На 90+8-й минуте Трубин подключился к атаке и ударом головой после подачи Фредрика Эурснеса забил решающий мяч, который принес «Бенфике» путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

В этом сезоне Лиги чемпионов у Трубина столько же голов, сколько и у двух последних обладателей Золотого мяча – Усмана Дембеле и Родри.

ВИДЕО. Ди Мария разрывает в Аргентине в 38 лет: забил родному клубу Месси
Тренер Реала сообщил, успеет ли Мбаппе восстановиться к матчу с Ман Сити
Назвал лучшего. Легендарный вратарь Реала сравнил себя с Луниным
Дмитрий Олийченко
