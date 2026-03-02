Анатолий Трубин составил компанию обладателю Золотого мяча
В этом сезоне Лиги чемпионов забил гол
Украинский голкипер Анатолий Трубин стал героем недавнего поединка основного этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом».
Матч в Лиссабоне завершился победой португальского клуба со счетом 4:2, а ключевой момент произошел уже в компенсированное время. На 90+8-й минуте Трубин подключился к атаке и ударом головой после подачи Фредрика Эурснеса забил решающий мяч, который принес «Бенфике» путевку в плей-офф Лиги чемпионов.
В этом сезоне Лиги чемпионов у Трубина столько же голов, сколько и у двух последних обладателей Золотого мяча – Усмана Дембеле и Родри.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Титул WBC на кону не будет стоять
Провансальцы с камбеком одолели соперников со счетом 3:2 в матче 24-го тура Лиги 1