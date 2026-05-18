Холанд готов перейти в Реал, но если в клуб придет этот тренер
Эрлинг хочет работать с Клоппом в Мадриде
Футболист Эрлинг Холанд может сменить клуб этим летом, несмотря на долгосрочный контракт с «Манчестер Сити».
В его соглашении предусмотрена клаусула отступных в 175 миллионов евро, что позволяет перейти в другой клуб. По информации СМИ, Холанд рассматривает «Реал Мадрид» как главный вариант.
Возможный переезд в Испанию также связан с неопределенностью вокруг будущего Пепа Гвардиолы и шансом играть под руководством тренера, стиль которого максимально подходит к его сильным сторонам.
Холанд готов согласиться на трансфер в «Реал», если бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп возглавит команду.
