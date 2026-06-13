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  4. Динамо согласилось продать игрока в Жирону за меньшую сумму, чем хотело
Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 07:32 |
2520
0

Динамо согласилось продать игрока в Жирону за меньшую сумму, чем хотело

Киевлянам не удалось выручить желаемую сумму за Ваната

13 июня 2026, 07:32 |
2520
0
Динамо согласилось продать игрока в Жирону за меньшую сумму, чем хотело
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Журналист Виктор Вацко объяснил, почему руководство киевского «Динамо» не отпустило Николая Шапаренко в испанскую «Жирону» и решило продлить с полузащитником контракт.

По информации источника, ключевую роль в этом решении сыграл президент клуба Игорь Суркис, который не хотел в третий раз идти на уступки испанскому клубу.

Отмечается, что стоимость Шапаренко оценивалась от 8 до 15 миллионов евро. «Жирона» ранее уже получала выгодные трансферы из «Динамо», в частности Виктора Цыганкова, а также договаривалась о Владиславе Ванате на условиях, которые не полностью устраивали киевлян – трансфер Ваната состоялся за 15 миллионов евро.

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Николай Шапаренко Владислав Ванат продление контракта Жирона трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
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