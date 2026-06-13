Динамо согласилось продать игрока в Жирону за меньшую сумму, чем хотело
Киевлянам не удалось выручить желаемую сумму за Ваната
Журналист Виктор Вацко объяснил, почему руководство киевского «Динамо» не отпустило Николая Шапаренко в испанскую «Жирону» и решило продлить с полузащитником контракт.
По информации источника, ключевую роль в этом решении сыграл президент клуба Игорь Суркис, который не хотел в третий раз идти на уступки испанскому клубу.
Отмечается, что стоимость Шапаренко оценивалась от 8 до 15 миллионов евро. «Жирона» ранее уже получала выгодные трансферы из «Динамо», в частности Виктора Цыганкова, а также договаривалась о Владиславе Ванате на условиях, которые не полностью устраивали киевлян – трансфер Ваната состоялся за 15 миллионов евро.
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