Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 07:07 |
2288
0

Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»

Экс-наставник киевлян – о Трампе

17 февраля 2026, 07:07 |
2288
0
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о президенте США Дональде Трампе.

«Что касается Трампа, то даже не знаю, что он хочет. Может думает, что когда умрет, то все с собой заберет и где-то «там» будет купаться в деньгах. Он знает, что украинцев ежедневно убивают – так помоги. Непросто сейчас нам. А тут еще и морозы донимают», – сказал Сабо.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
Йожеф САБО: «Эта сборная слабее – грех жаловаться»
Йожеф САБО: «Матч с Украиной? Это марионетка путина, россия ему платит»
«Жаль, что он там есть». Трамп раскритиковал американского фристайлиста
Йожеф Сабо Дональд Трамп
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В украинском футболе сыграли матч, который завершился со счетом 21:0
Футбол | 16 февраля 2026, 15:21 0
В украинском футболе сыграли матч, который завершился со счетом 21:0
В украинском футболе сыграли матч, который завершился со счетом 21:0

Представитель Второй лиги Украины – «Диназ» Вышгород – не заметил команду «Кудровки» U-19

Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Футбол | 16 февраля 2026, 23:59 21
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону

Каталонское дерби завершилось сенсационной победой команды Мичела

Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21
Футбол | 16.02.2026, 15:00
Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21
Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
Бокс | 16.02.2026, 08:13
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
Нападающий Барселоны – лидер по обводкам в топ-5 европейских лиг
Футбол | 17.02.2026, 06:17
Нападающий Барселоны – лидер по обводкам в топ-5 европейских лиг
Нападающий Барселоны – лидер по обводкам в топ-5 европейских лиг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 4
Бокс
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
16.02.2026, 16:43 32
Футбол
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 30
Футбол
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
15.02.2026, 07:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем