Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Экс-наставник киевлян – о Трампе
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о президенте США Дональде Трампе.
«Что касается Трампа, то даже не знаю, что он хочет. Может думает, что когда умрет, то все с собой заберет и где-то «там» будет купаться в деньгах. Он знает, что украинцев ежедневно убивают – так помоги. Непросто сейчас нам. А тут еще и морозы донимают», – сказал Сабо.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
