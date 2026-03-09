Костюк может получить новую роль. Будет тренировать не только основу Динамо
Тренер может совмещать также работу в команде киевлян U-19
После того как Игорь Костюк возглавил основной состав команды «Динамо», должность старшего тренера юношеской команды киевлян U-19 осталась вакантной. Сейчас обязанности тренера «Динамо» U-19 исполняет Павел Чередниченко.
Как отмечает журналист Сергей Тищенко, сейчас есть два сценария, кто будет тренировать юношескую команду киевлян. Первый – Игорь Костюк будет совмещать работу с основной командой и U-19. Второй вариант – Павел Чередниченко станет старшим тренером без приставки и.о.
Ранее главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк определил лучшего футболиста Украинской Премьер-лиги по итогам 2025 года.
