Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 03:32 |
Костюк может получить новую роль. Будет тренировать не только основу Динамо

Тренер может совмещать также работу в команде киевлян U-19

09 марта 2026, 03:32 |
Костюк может получить новую роль. Будет тренировать не только основу Динамо
ФК Динамо. Игорь Костюк

После того как Игорь Костюк возглавил основной состав команды «Динамо», должность старшего тренера юношеской команды киевлян U-19 осталась вакантной. Сейчас обязанности тренера «Динамо» U-19 исполняет Павел Чередниченко.

Как отмечает журналист Сергей Тищенко, сейчас есть два сценария, кто будет тренировать юношескую команду киевлян. Первый – Игорь Костюк будет совмещать работу с основной командой и U-19. Второй вариант – Павел Чередниченко станет старшим тренером без приставки и.о.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк определил лучшего футболиста Украинской Премьер-лиги по итогам 2025 года.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Динамо Киев U-19 Павел Чередниченко
Дмитрий Олийченко Источник: Сергей Тищенко
