Для сборной Украины нашли нового главного тренера после Реброва

Журналист Игорь Цыганык убежден, что Олег Лужный остается одним из самых недооцененных украинских тренеров и вполне мог бы возглавить сборную Украины.

«У Лужного была одна очень сильная история – он не боялся доверять молодым. Он реально делал на них ставку. Надо доверять молодым. Мы не можем постоянно использовать только привычных персонажей».

Мне как-то жаль, что он сейчас не работает. Я считаю, что он мог бы быть еще полезен украинскому футболу. В сегодняшней ситуации он мог бы возглавить сборную Украины», – заявил журналист.

Ранее Лужный отреагировал на информацию, что может возглавить сборную Украины, сообщив, что его интересует возвращение в клубный футбол.