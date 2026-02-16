Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь СУРКИС: «Он хочет играть за Динамо, ему понадобилось 10 минут»
Украина. Премьер лига
16 февраля 2026, 07:32
Игорь СУРКИС: «Он хочет играть за Динамо, ему понадобилось 10 минут»

Президент клуба – о продлении соглашения Шапаренко

Президент «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на продление контракта Николая Шапаренко на пять лет.

«Прежде всего, это означает, что Николай – это человек, который хочет играть в футбол, хочет играть в «Динамо». Были разные слухи, что он не хочет подписывать контракт, что он хочет уйти свободным агентом. Это не про Шапаренко. Он порядочный человек, и мы с ним решили все за десять минут.

Я поздравлял его с новогодними праздниками, и мы разговаривали, и у него не было никаких проблем», – сказал Суркис.

За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.

По теме:
Динамо выступило с заявлением об украинском полузащитнике
Товарищеские матчи, 14 февраля. Динамо выиграло два заключительные встречи
ФОТО. Шахтер завершил сборы в Турции и возвращается в Украину
Динамо Киев Игорь Суркис продление контракта Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
