Игорь СУРКИС: «Он хочет играть за Динамо, ему понадобилось 10 минут»

Президент «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на продление контракта Николая Шапаренко на пять лет.

«Прежде всего, это означает, что Николай – это человек, который хочет играть в футбол, хочет играть в «Динамо». Были разные слухи, что он не хочет подписывать контракт, что он хочет уйти свободным агентом. Это не про Шапаренко. Он порядочный человек, и мы с ним решили все за десять минут.

Я поздравлял его с новогодними праздниками, и мы разговаривали, и у него не было никаких проблем», – сказал Суркис.

За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.