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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 03:32 |
228
0

В Европе удивляются, почему Динамо не дает играть одному футболисту

Адриан Митителу – о Бленуце

13 июня 2026, 03:32 |
228
0
В Европе удивляются, почему Динамо не дает играть одному футболисту
ФК Динамо. Владислав Бленуце
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Владелец румынского клуба «Университатя 1948» Адриан Митителу выразил удивление по поводу положения Владислава Бленуце в киевском «Динамо». Функционер не понимает, почему украинский нападающий не получает места в стартовом составе столичного клуба, и убежден в его высоком потенциале.

«Я удивлен, что Бленуце больше не играет в «Динамо». Если он вернется в Румынию, то без проблем будет выступать за один из клубов первой тройки чемпионата. Он – номер один. Я очень в него верю и знаю, на что он способен», – сказал Митителу.

Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

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Владислав Бленуце Динамо Киев Адриан Митителу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Digisport.ro
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