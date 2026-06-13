В Европе удивляются, почему Динамо не дает играть одному футболисту

Владелец румынского клуба «Университатя 1948» Адриан Митителу выразил удивление по поводу положения Владислава Бленуце в киевском «Динамо». Функционер не понимает, почему украинский нападающий не получает места в стартовом составе столичного клуба, и убежден в его высоком потенциале.

«Я удивлен, что Бленуце больше не играет в «Динамо». Если он вернется в Румынию, то без проблем будет выступать за один из клубов первой тройки чемпионата. Он – номер один. Я очень в него верю и знаю, на что он способен», – сказал Митителу.

Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.