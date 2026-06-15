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  4. Мбаппе и Куртуа считают, что футболист должен прекратить играть за Реал
Испания
15 июня 2026, 04:32 |
360
0

Мбаппе и Куртуа считают, что футболист должен прекратить играть за Реал

Критике подвергся Фран Гарсия

15 июня 2026, 04:32 |
360
0
Мбаппе и Куртуа считают, что футболист должен прекратить играть за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа и Килиан Мбаппе
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В мадридском «Реале» не утихает напряжение в раздевалке.

По информации испанских СМИ, Килиан Мбаппе недоволен игрой левого защитника Франа Гарсии и считает, что тот не готов получать игровое время.

Француз не одинок в этом мнении – претензии к защитнику высказывали также Куртуа, Рюдигер и Тчуамени.

Руководство клуба уже рассматривает вариант продажи игрока.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа Фран Гарсия Килиан Мбаппе Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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