Мбаппе и Куртуа считают, что футболист должен прекратить играть за Реал

В мадридском «Реале» не утихает напряжение в раздевалке.

По информации испанских СМИ, Килиан Мбаппе недоволен игрой левого защитника Франа Гарсии и считает, что тот не готов получать игровое время.

Француз не одинок в этом мнении – претензии к защитнику высказывали также Куртуа, Рюдигер и Тчуамени.

Руководство клуба уже рассматривает вариант продажи игрока.