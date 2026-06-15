Испания15 июня 2026, 04:32 |
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Мбаппе и Куртуа считают, что футболист должен прекратить играть за Реал
Критике подвергся Фран Гарсия
15 июня 2026, 04:32 |
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В мадридском «Реале» не утихает напряжение в раздевалке.
По информации испанских СМИ, Килиан Мбаппе недоволен игрой левого защитника Франа Гарсии и считает, что тот не готов получать игровое время.
Француз не одинок в этом мнении – претензии к защитнику высказывали также Куртуа, Рюдигер и Тчуамени.
Руководство клуба уже рассматривает вариант продажи игрока.
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