Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова

В «ПСЖ» обратили внимание на прохладные отношения между украинцем Ильей Забарным и российским голкипером Матвеем Сафоновым.

Защитник сборной Украины старается избегать любого общения с одноклубником, что стало поводом для шуток внутри команды. Несмотря на это, Сафонов в последнее время завоевал авторитет в раздевалке благодаря уверенной игре.

Французские СМИ отмечают, что реакция Забарного на успехи вратаря остается сдержанной, как и у части партнеров по команде.