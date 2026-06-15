Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Франция
15 июня 2026, 04:02 |
1076
0

Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова

Для ряда игроков это стало поводом для шуток

15 июня 2026, 04:02 |
1076
0
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В «ПСЖ» обратили внимание на прохладные отношения между украинцем Ильей Забарным и российским голкипером Матвеем Сафоновым.

Защитник сборной Украины старается избегать любого общения с одноклубником, что стало поводом для шуток внутри команды. Несмотря на это, Сафонов в последнее время завоевал авторитет в раздевалке благодаря уверенной игре.

Французские СМИ отмечают, что реакция Забарного на успехи вратаря остается сдержанной, как и у части партнеров по команде.

По теме:
Мбаппе рассказал, сожалеет ли он о своем уходе из ПСЖ
Реал не продал молодого полузащитника за 100 млн евро
Посадит Сафонова на скамейку? ПСЖ направил Бенфике запрос по поводу Трубина
Илья Забарный Матвей Сафонов чемпионат Франции по футболу ПСЖ Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олийченко Источник: RMC Sport
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Когда забыли про осторожность. Япония вырвала ничью у Нидерландов
Футбол | 15 июня 2026, 00:56 12
Когда забыли про осторожность. Япония вырвала ничью у Нидерландов
Когда забыли про осторожность. Япония вырвала ничью у Нидерландов

Команды забили по два гола

Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Волейбол | 14 июня 2026, 10:20 18
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке

«Сине-желтые» не сумели довести матч до победного конца, ведя 2:0 по партиям

Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Футбол | 14.06.2026, 08:24
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Теннис | 14.06.2026, 07:25
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Швеция – Тунис. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 15.06.2026, 03:00
Швеция – Тунис. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Швеция – Тунис. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
14.06.2026, 02:32 1
Бокс
США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
13.06.2026, 06:45
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
14.06.2026, 11:22
Волейбол
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 5
Футбол
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
13.06.2026, 11:04 19
Футбол
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
14.06.2026, 09:30 5
Футбол
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
13.06.2026, 01:59 13
Футбол
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем