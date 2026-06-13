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  4. Дарио СРНА: «В Шахтере мы все решили, что сделаем этот трансфер»
Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 01:32 | Обновлено 13 июня 2026, 01:36
368
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Дарио СРНА: «В Шахтере мы все решили, что сделаем этот трансфер»

«Горняки» подписали Оба из ЛНЗ

13 июня 2026, 01:32 | Обновлено 13 июня 2026, 01:36
368
1 Comments
Дарио СРНА: «В Шахтере мы все решили, что сделаем этот трансфер»
ФК Шахтер. Дарио Срна
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Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна высказался по поводу зимненго трансфера вингера Проспера Оба из ЛНЗ, подчеркнув командный подход клуба к принятию решений. По словам хорвата, подписание игрока не было единоличной инициативой тренерского штаба или скаутского отдела.

«Мы все решения принимаем вместе. Если кто-то не «за», то будем спорить и искать компромисс. Но в случае с Оба все были «за» его покупку из ЛНЗ. Мы все решили, что сделаем этот трансфер», — отметил Срна.

Оба во второй части сезона чемпионата Украины по футболу провел 11 матчей, в которых смог отличиться тремя забитыми голами.

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Дарио Срна трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы
Дмитрий Олийченко Источник: Профутбол Digital
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"провів 11 матчів, у яких зміг відзначитися трьома забитими голами". Ну 11 матчів це гучно сказано бо повний він лише один матч провів. В інших - виходив на заміну на останніх хвилин 20
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