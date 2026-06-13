Дарио СРНА: «В Шахтере мы все решили, что сделаем этот трансфер»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна высказался по поводу зимненго трансфера вингера Проспера Оба из ЛНЗ, подчеркнув командный подход клуба к принятию решений. По словам хорвата, подписание игрока не было единоличной инициативой тренерского штаба или скаутского отдела.

«Мы все решения принимаем вместе. Если кто-то не «за», то будем спорить и искать компромисс. Но в случае с Оба все были «за» его покупку из ЛНЗ. Мы все решили, что сделаем этот трансфер», — отметил Срна.

Оба во второй части сезона чемпионата Украины по футболу провел 11 матчей, в которых смог отличиться тремя забитыми голами.