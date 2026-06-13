Дарио СРНА: «В Шахтере мы все решили, что сделаем этот трансфер»
«Горняки» подписали Оба из ЛНЗ
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна высказался по поводу зимненго трансфера вингера Проспера Оба из ЛНЗ, подчеркнув командный подход клуба к принятию решений. По словам хорвата, подписание игрока не было единоличной инициативой тренерского штаба или скаутского отдела.
«Мы все решения принимаем вместе. Если кто-то не «за», то будем спорить и искать компромисс. Но в случае с Оба все были «за» его покупку из ЛНЗ. Мы все решили, что сделаем этот трансфер», — отметил Срна.
Оба во второй части сезона чемпионата Украины по футболу провел 11 матчей, в которых смог отличиться тремя забитыми голами.
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