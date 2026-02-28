Палкин назвал два следующих дорогих трансфера Шахтера

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин считает, что в составе команды есть несколько игроков, способных в будущем принести клубу большие трансферные доходы.

По словам Палкина, сейчас у «горняков» есть как минимум два футболиста с серьезным потенциалом для такого скачка – нападающий Кауан Элиас и атакующий полузащитник Изаки Силва. Руководитель клуба не исключает, что именно они могут стать следующими крупными трансферами «Шахтера», если продолжат прогрессировать.

Ранее бразильский легионер «Шахтера» Изаки Силва стал лучшим игроком еврокубкового матча на Мальте в выездном поединке 5-го тура Лиги конференций против «Хамрун Спартанс».