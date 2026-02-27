Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
27 февраля 2026, 23:30
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина

Луниным заинтересовался итальянский гранд

Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Андрей Лунин

«Милан» на фоне проблем в переговорах с основным вратарем Майком Меньяном нацелился на украинца Андрея Лунина из «Реала».

Итальянские СМИ сообщают, что «Реал» оценивает своего вратаря в 25 млн евро – сумма, которую считают слишком высокой для «Милана». Пока неясно, планирует ли «Милан» добиваться снижения цены.

В этом сезоне Андрей Лунин находится в статусе дублера Тибо Куртуа – провел только три матча, где пропустил 8 голов.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.

Комментарии
Prokop_Andriy
