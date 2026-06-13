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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 02:32 |
405
0

Футболист, который феерит в Европе, надеется перейти в Динамо

Для Романчука играть за киевлян – это мечта

13 июня 2026, 02:32 |
405
0
Футболист, который феерит в Европе, надеется перейти в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук
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Защитник румынского клуба «Университатя» Крайова Александр Романчук рассказал, что мечтает в будущем перейти в киевское «Динамо».

«Это моя мечта с детства – играть в первой команде «Динамо». Футбольная жизнь очень непредсказуема. Поэтому все может быть. Сейчас я в Крайове и сосредоточен на работе здесь, чтобы достичь высоких результатов и заслужить вызов в сборную», – сказал Романчук.

В прошлом сезоне Романчук провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Недавно Александру удалось забить во втором матче подряд.

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Университатя Крайова чемпионат Румынии по футболу Александр Романчук (1999) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
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