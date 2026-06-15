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  4. Лидер Реала удивил клуб своим заявлением о Лунине
Испания
15 июня 2026, 05:32 |
1300
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Лидер Реала удивил клуб своим заявлением о Лунине

Украинский вратарь хочет покинуть клуб

15 июня 2026, 05:32 |
1300
1 Comments
Лидер Реала удивил клуб своим заявлением о Лунине
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет сменить клубную прописку.

По информации испанских СМИ, лидер команды, уругваец Феде Вальверде сообщил клубу, что украинский игрок «Реала» решил покинуть клуб. Андрей Лунин, который часто остается в запасе, стремится перейти в клуб, где будет основным вратарем. Лунин уже рассматривает интересные предложения от других команд.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

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Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу Федерико Вальверде Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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Лунін-це альфонс клубного масштабу! Нікуди він не хоче йти. Там грати треба за нижчу зарплатню.
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