Лидер Реала удивил клуб своим заявлением о Лунине

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет сменить клубную прописку.

По информации испанских СМИ, лидер команды, уругваец Феде Вальверде сообщил клубу, что украинский игрок «Реала» решил покинуть клуб. Андрей Лунин, который часто остается в запасе, стремится перейти в клуб, где будет основным вратарем. Лунин уже рассматривает интересные предложения от других команд.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва