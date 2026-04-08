Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Рюдигер покинет клуб летом
Руководство «Реала» осталось разочаровано игрой Антонио Рюдигера в матче против «Баварии».
Контракт 33-летнего центрального защитника истекает 30 июня, и мадридцы решили искать усиление на трансферном рынке, а не продлевать соглашение с немцем.
Сам Рюдигер рассматривает ситуацию как шанс подписать последний крупный контракт в карьере. По информации источников, у него уже есть несколько привлекательных вариантов.
Интерес к немцу проявляют «Челси», «ПСЖ», «Галатасарай», а также клубы из Саудовской Аравии. Все они готовы предложить футболисту более высокую зарплату, долгосрочный контракт и ключевую роль в команде.
