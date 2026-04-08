  4. Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Руководство «Реала» осталось разочаровано игрой Антонио Рюдигера в матче против «Баварии».

Контракт 33-летнего центрального защитника истекает 30 июня, и мадридцы решили искать усиление на трансферном рынке, а не продлевать соглашение с немцем.

Сам Рюдигер рассматривает ситуацию как шанс подписать последний крупный контракт в карьере. По информации источников, у него уже есть несколько привлекательных вариантов.

Интерес к немцу проявляют «Челси», «ПСЖ», «Галатасарай», а также клубы из Саудовской Аравии. Все они готовы предложить футболисту более высокую зарплату, долгосрочный контракт и ключевую роль в команде.

Игрок Реала: «Несправедливо. Я ничего не делал, просто бежал»
Венсан КОМПАНИ: «Не позволили Реалу избежать поражения. Нойер – избранный»
ЛУНИН: «Всегда можно делать лучше. Команда хорошо отреагировала, мы в игре»
Антонио Рюдигер Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы ПСЖ Челси Галатасарай чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
