Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он станет заменой Руслана Ротаня в Полесье»
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 21:02 | Обновлено 08 марта 2026, 21:07
1362
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он станет заменой Руслана Ротаня в Полесье»

Бывший футболист «Динамо» считает, что Александр Хацкевич скоро снова будет тренировать

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он станет заменой Руслана Ротаня в Полесье»
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, кто может вскоре возглавить «Полесье».

– Хацкевич может заменить на тренерском мостике Ротаня?

– Не может, а так скорее всего и будет.

Недавно Александр Хацкевич занял должность вице-президента «Полесья».

Ранее главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань прошел блиц-опрос, где выбрал лучшего форварда для волков. Специалист удивил выбором.

По теме:
«Ужас нашего футбола, я в шоке» Куоч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Не можешь бороться». Ротань раскритиковал судейство матча Полесье – Динамо
Олег Саленко дал комментарий после игры Полесье – Динамо
Динамо Киев Александр Хацкевич чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Руслан Ротань Виктор Леоненко
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Володимир Блонський
Погоджуюсь, Руслан не зміг обіграти дитячий садок., пора робити зміни.!!!
Ответить
-1
