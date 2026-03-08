Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он станет заменой Руслана Ротаня в Полесье»

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, кто может вскоре возглавить «Полесье».

– Хацкевич может заменить на тренерском мостике Ротаня?

– Не может, а так скорее всего и будет.

Недавно Александр Хацкевич занял должность вице-президента «Полесья».

