Украина. Премьер лига08 марта 2026, 21:02 | Обновлено 08 марта 2026, 21:07
1362
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он станет заменой Руслана Ротаня в Полесье»
Бывший футболист «Динамо» считает, что Александр Хацкевич скоро снова будет тренировать
08 марта 2026, 21:02 | Обновлено 08 марта 2026, 21:07
1362
Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, кто может вскоре возглавить «Полесье».
– Хацкевич может заменить на тренерском мостике Ротаня?
– Не может, а так скорее всего и будет.
Недавно Александр Хацкевич занял должность вице-президента «Полесья».
Ранее главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань прошел блиц-опрос, где выбрал лучшего форварда для волков. Специалист удивил выбором.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 08 марта 2026, 09:20 17
Элина одержала непростую стартовую победу на тысячнике, выбив Лауру Зигемунд
Футбол | 07 марта 2026, 20:48 0
Украинский вратарь может перейти в миланский Интер
Теннис | 08.03.2026, 14:29
Теннис | 08.03.2026, 13:31
Футбол | 08.03.2026, 19:48
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Погоджуюсь, Руслан не зміг обіграти дитячий садок., пора робити зміни.!!!
Популярные новости
07.03.2026, 16:24
07.03.2026, 05:42
08.03.2026, 08:46 10
07.03.2026, 02:32 1
06.03.2026, 23:48 5
07.03.2026, 11:10 33
08.03.2026, 07:00
08.03.2026, 08:12 5