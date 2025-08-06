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Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
05.08.2025 21:45 – FT 3 : 0
Виктория Пльзень
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Лига чемпионов
06 августа 2025, 17:32 | Обновлено 06 августа 2025, 18:07
57
0

Рейнджерс – Виктория Пльзень – 3:0. Разгром в Глазго. Видео голов и обзор

Шотландский клуб обеспечил себе солидное преимущество

06 августа 2025, 17:32 | Обновлено 06 августа 2025, 18:07
57
0
Рейнджерс – Виктория Пльзень – 3:0. Разгром в Глазго. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 5 августа, в Глазго (Шотландия) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. Рейнджерс принимал чешский клуб Виктория Пльзень.

На 15-й минуте Джейди Гассама вывел Рейджерс вперед. А перед перерывом Сирил Дессерс закрепил преимущество шотландского клуба, реализовав пенальти.

В начале второго тайма Джейди Гассама сделал счет 3:0. Рейнджерс сделал солидную заявку на выход в следующий раунд.

Ответный матч состоится в Чехии 12 августа. Начало поединка в 20:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 5 августа, Шотландия

Рейнджерс (Шотландия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 3:0

Голы: Гассама, 15, 51, Дессерс, 45 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Джеиди Гассама (Глазго Рейнджерс).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Сириль Дессерс (Глазго Рейнджерс).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Джеиди Гассама (Глазго Рейнджерс).
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видео голов и обзор Лига чемпионов Глазго Рейнджерс Виктория Пльзень Сирил Дессерс
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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