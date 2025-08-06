Рейнджерс – Виктория Пльзень – 3:0. Разгром в Глазго. Видео голов и обзор
Шотландский клуб обеспечил себе солидное преимущество
Во вторник, 5 августа, в Глазго (Шотландия) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. Рейнджерс принимал чешский клуб Виктория Пльзень.
На 15-й минуте Джейди Гассама вывел Рейджерс вперед. А перед перерывом Сирил Дессерс закрепил преимущество шотландского клуба, реализовав пенальти.
В начале второго тайма Джейди Гассама сделал счет 3:0. Рейнджерс сделал солидную заявку на выход в следующий раунд.
Ответный матч состоится в Чехии 12 августа. Начало поединка в 20:00 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 5 августа, Шотландия
Рейнджерс (Шотландия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 3:0
Голы: Гассама, 15, 51, Дессерс, 45 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Антон Ахметов эксклюзивно рассказал о создании ФК «Днепр 1918»
Джон Дэвид Джексон – о рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории