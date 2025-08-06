Шкендия – Карабах – 0:1. Кащук получил желтую. Видео гола и обзор матча

Во вторник, 5 августа, в Скопье (Северная Македония) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Шкендия» принимала азербайджанский клуб «Карабах».

Гости одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол на 18-й минуте забил Торал Байрамов. Игрок «Карабаха» реализовал пенальти.

Украинский легионер азербайджанского клуба Алексей Кащук вышел на замену на 73-й минуте. А на 90+4 минуте украинец получил желтую карточку.

Ответный матч состоится в Азербайджане 12 августа. Начало поединка в 19:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 5 августа, Северная Македония

Шкендия (Северная Македония) – Карабах (Азербайджан) – 0:1

Гол: Байрамов, 18 (пен)

Видео гола и обзор матча