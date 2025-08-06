Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шкендия – Карабах – 0:1. Кащук получил желтую. Видео гола и обзор матча
Лига Чемпионов
Шкендия
05.08.2025 21:00 – FT 0 : 1
Карабах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 августа 2025, 15:54 | Обновлено 06 августа 2025, 16:22
68
0

Шкендия – Карабах – 0:1. Кащук получил желтую. Видео гола и обзор матча

Команда Алексея Кащука добыла победу

06 августа 2025, 15:54 | Обновлено 06 августа 2025, 16:22
68
0
Шкендия – Карабах – 0:1. Кащук получил желтую. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 5 августа, в Скопье (Северная Македония) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Шкендия» принимала азербайджанский клуб «Карабах».

Гости одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол на 18-й минуте забил Торал Байрамов. Игрок «Карабаха» реализовал пенальти.

Украинский легионер азербайджанского клуба Алексей Кащук вышел на замену на 73-й минуте. А на 90+4 минуте украинец получил желтую карточку.

Ответный матч состоится в Азербайджане 12 августа. Начало поединка в 19:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 5 августа, Северная Македония

Шкендия (Северная Македония) – Карабах (Азербайджан) – 0:1

Гол: Байрамов, 18 (пен)

Видео гола и обзор матча

События матча

18’
ГОЛ ! С пенальти забил Турал Байрамов (Карабах).
По теме:
Польская машина. Список лучших голеадоров ЛЧ за последние 5 лет
Ницца – Бенфика. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лех – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов видео голов и обзор Шкендия Карабах Агдам Алексей Кащук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Футбол | 06 августа 2025, 08:48 20
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ

Киевляне проиграли 0:1

Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Футбол | 05 августа 2025, 21:33 3
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК

Романа Гагуна забрали перед матчем с «Александрией»

Фейеноорд – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 06.08.2025, 14:13
Фейеноорд – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Фейеноорд – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Бокс | 06.08.2025, 09:15
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Црвена Звезда не хочет играть с киевским Динамо в Лиге чемпионов
Футбол | 06.08.2025, 10:19
Црвена Звезда не хочет играть с киевским Динамо в Лиге чемпионов
Црвена Звезда не хочет играть с киевским Динамо в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 05:10
Теннис
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
05.08.2025, 02:13 26
Теннис
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40
Бокс
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 10
Футбол
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
04.08.2025, 20:12 10
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 26
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем