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Лига Чемпионов
Шкендия
05.08.2025 21:00 – FT 0 : 1
Карабах
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Лига чемпионов
05 августа 2025, 23:23 | Обновлено 05 августа 2025, 23:33
113
0

Карабах в гостях обыграл Шкендию в Q3 Лиги чемпионов. Кащук получил желтую

Украинский хавбек вышел на замену на 73-й минуте матча

05 августа 2025, 23:23 | Обновлено 05 августа 2025, 23:33
113
0
Карабах в гостях обыграл Шкендию в Q3 Лиги чемпионов. Кащук получил желтую
ФК Карабах. Алексей Кащук

5 августа состоялся первый матч квалификации Q3 Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26.

Поединок состоялся в Скопье. Азербайджанский «Карабах» на выезде одолел македонскую «Шкендию» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 18-й минуте, Турал Байрамов реализовал пенальти.

Украинский хавбек Алексей Кащук вышел на замену на 73-й минуте и получил желтую карточку на 90+4-й минуте.

Ответный матч между этими командами состоится в Баку на следующей неделе. Победитель пары выйдет в Q4 на победителя пары Лудогорец – Ференцварош.

Лига чемпионов. Квалификация Q3

Первый матч, 5 августа 2025

Шкендия (Северная Македония) – Карабах (Азербайджан) – 0:1

Голы: Байрамов, 18 (пен)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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