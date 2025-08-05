Карабах в гостях обыграл Шкендию в Q3 Лиги чемпионов. Кащук получил желтую
Украинский хавбек вышел на замену на 73-й минуте матча
5 августа состоялся первый матч квалификации Q3 Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26.
Поединок состоялся в Скопье. Азербайджанский «Карабах» на выезде одолел македонскую «Шкендию» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 18-й минуте, Турал Байрамов реализовал пенальти.
Украинский хавбек Алексей Кащук вышел на замену на 73-й минуте и получил желтую карточку на 90+4-й минуте.
Ответный матч между этими командами состоится в Баку на следующей неделе. Победитель пары выйдет в Q4 на победителя пары Лудогорец – Ференцварош.
Лига чемпионов. Квалификация Q3
Первый матч, 5 августа 2025
Шкендия (Северная Македония) – Карабах (Азербайджан) – 0:1
Голы: Байрамов, 18 (пен)
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