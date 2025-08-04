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Шкендия
05.08.2025 21:00 - : -
Карабах
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Лига чемпионов
04 августа 2025, 21:31 |
81
0

Шкендия – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 августа и начнется в 21:00 по Киеву

04 августа 2025, 21:31 |
81
0
Шкендия – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Карабах

5 августа на Эколог Арена пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Шкендия встретится с Карабахом. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Шкендия

Команда существует с конца 70-х годов прошлого века, но что-то начала показывать только во времена независимости. Грандом так и не стала даже по национальном уровне, но, впервые став чемпионом в 2011-м, получилось прибавить еще четыре титула, в том числе и прошлой весной, и пару кубков Северной Македонии.

Подопечные Бекири уже успели приятно удивить в этой квалификации. Причем сначала были проблемы со скромным Нью-Сэйнтс - валлийцев выбили только за счет автогола на 118-й минуте экстра-тайма после пары ничьих. Но потом аутсайдер ухитрился дважды обыграть опытный и амбициозный ФКСБ - после 1:0 дома пропустили первыми в Бухаресте, но в итоге не просто не вылетели, но даже вырвали волевую победу 2:1 с решающим мячом на 87-й минуте.

Карабах

Клуб все еще относительно молод и имеет непростую историю. Но в последние десятилетия он превратился в местный аналог ПСЖ, выигрывая почти все без исключения (точнее, раз все же на первое место вырвался исторический гранд, Нефтчи) титулы. Так было и в прошлом сезоне, когда ближайшего преследователя, Зирю, обогнали на полтора десятка очков.

Для Гурбанова и его подопечных давно приоритетом стали еврокубки. Пока что все получалось легко, но и соперником был кризисный Шелбурн. Его разгромили уже на выезде, 3:0, так что дома потом ограничились лишь автоголом Мартина перед самой перерывом. И этого хватило, чтобы в итоге победить и в этом поединке.

Статистика личных встреч

Клубы не задерживаются, как правило, на международной арене, особенно македоняне. Так что не удивительно, что это будет первый очный поединок между этими командами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей из Азербайджана. Они вряд ли повторят ошибку ФКСБ, и должны все вопросы закрывать уже на выезде - поверим, что тут выиграет Карабах (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Шкендия
5 августа 2025 -
21:00
Карабах
Победа Карабаха 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Шкендия Карабах Агдам Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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