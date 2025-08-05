05.08.2025 20:00 – FT 0 : 0
Лига чемпионов05 августа 2025, 21:59 | Обновлено 05 августа 2025, 22:07
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Дерби моста. Мальме и Копенгаген разошлись миром в первом матче Q3 ЛЧ
Зрители не увидели ни одного забитого мяча
05 августа 2025, 21:59 | Обновлено 05 августа 2025, 22:07
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В первом матче квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26 «Мальме» и «Копенгаген» сыграли вничью.
Первая встреча дерби Эресуннского моста, который соединяет Мальме и Копенгаген, завершилась со счетом 0:0.
Судьбу путевки в финал квалификации решит ответный матч, который пройдет через неделю в Копенгагене.
Соперником победителя пары в Q4 Лиги чемпионов станет швейцарский «Базель».
Читайте также:Эпичное дерби Эресуннского моста. Мальме и Копенгаген в ЛЧ
Лига чемпионов. Квалификация Q3
Первый матч, 5 августа 2025 года
Мальме (Швеция) – Копенгаген (Дания) – 0:0
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