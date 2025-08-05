Дерби моста. Мальме и Копенгаген разошлись миром в первом матче Q3 ЛЧ

В первом матче квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26 «Мальме» и «Копенгаген» сыграли вничью.

Первая встреча дерби Эресуннского моста, который соединяет Мальме и Копенгаген, завершилась со счетом 0:0.

Судьбу путевки в финал квалификации решит ответный матч, который пройдет через неделю в Копенгагене.

Соперником победителя пары в Q4 Лиги чемпионов станет швейцарский «Базель».

Лига чемпионов. Квалификация Q3

Первый матч, 5 августа 2025 года

Мальме (Швеция) – Копенгаген (Дания) – 0:0

Инфографика