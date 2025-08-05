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Лига чемпионов
05 августа 2025, 19:03 | Обновлено 05 августа 2025, 19:10
99
0

Эпичное дерби Эресуннского моста. Мальме и Копенгаген в ЛЧ: составы команд

Зрителей ожидает принципиальное противостояние в квалификации Лиги чемпионов

05 августа 2025, 19:03 | Обновлено 05 августа 2025, 19:10
99
0
Эпичное дерби Эресуннского моста. Мальме и Копенгаген в ЛЧ: составы команд
Oresund Bridge

В квалификации Лиги чемпионов зрителей ждет особое противостояние. Шведский Мальме принимает датский Копенгаген в эпическом дерби Эресуннского моста. Первый матч пройдет вечером 5 августа в Мальме, а ответная игра состоится через неделю в Копенгагене.

Эресуннский мост соединяет шведский город Мальме с датской столицей Копенгагеном. Он проходит через пролив Эресунн, который соединяет Балтийское море с Атлантическим океаном. Это международное автомобильное и железнодорожное сооружение, играющее важную роль в транспортном сообщении между Швецией и Данией.

Общая длина моста составляет около 16 км, и конструкция состоит из трех основных частей: самого моста, искусственного острова Пеберхольм и подводного тоннеля Дрогден. Мост начинается на шведской стороне, переходит в искусственный остров, а затем в тоннель, который выходит на поверхность неподалеку от Копенгагена.

По мосту проложены четыре автомобильные полосы (по две в каждом направлении) и две железнодорожные колеи. Поездка на поезде из Мальме в Копенгаген занимает около 35 минут. Мост был открыт 1 июля 2000 года. Его строительство обошлось примерно в 4 миллиарда евро.

Эресуннский мост стал не только важным инфраструктурным объектом, но и символом тесного сотрудничества между Данией и Швецией. Он сыграл ключевую роль в формировании единого Эресуннского региона, где сейчас проживает более 4 миллионов человек.

Мальме начал свой евросезон в Лиге чемпионов по Пути чемпионов с первого раунда. На старте шведская команда дважды обыграла клуб Иберия 1999 из Грузии (3:1 и 3:1), выиграв по сумме двух матчей со счетом 6:2. Во втором раунде соперником Мальме был клуб РФШ из Риги, оба матча завершились победами Мальме (4:1, 1:0), что позволило чемпиону Швеции уверенно выйти в третий раунд.

Копенгаген, как чемпион Дании с более высоким рейтингом УЕФА, начинал выступление сразу со второго раунда квалификации ЛЧ, где одолел команду Дрита из Косово (2:0, 1:0).

Таким образом, в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сошлись две топ-команды Скандинавии. Учитывая близость городов и географическое соперничество, такие матчи всегда проходят особенно напряженно. Мальме и Копенгаген проведут два поединка, чтобы определить, кто продолжит путь в раунд Q4 Лиги чемпионов, где победителя уже ждет швейцарский Базель.

Стартовые составы на матч Мальме и Копенгагена

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Лига чемпионов Мальме Копенгаген мосты стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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