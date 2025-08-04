5 августа на Эледа пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Мальме встретится с Копенгагеном. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Мальме

Команда закончила прошлый год завоеванием чемпионского титула, уже четвертого за 5 последних лет и 24-го всего в истории. Причем тогда было крайне убедительное преимущество над преследователями - оторвали от пары ближайших на 11 очков. Сейчас из-за откровенно плохого старта фаворит остается в положении догоняющих. И, даже прибавив, все равно на данный момент отстает от Мьельбю на 10 очков.

Зато подопечные Рюдстрема уверенно прошли уже два раунда квалификации. Сначала они дважды выиграли с идентичным счетом 3:1 у Иберии 1999. Потом все с РФШ было решено уже в первом, выездном поединке, который закончили со счетом 4:1. Но все равно и на своем поле победили латышей за счет единственного гола Хакшабановича.

Копенгаген

Клуб считается по праву сильнейшим в своей стране в последние десятилетия. В 2023/2024 он упустил титул, но тогда сказалась именно Лига чемпионов: там только во второй раз в истории получилось выйти в плей-офф. В следующем сезоне уже так не отвлекались, и на решающем отрезке, весной, получилось догнать и обогнать Мидтьюлланд, вернув себе привычное первое место.

В новом сезоне подопечные Нееструпа пока что демонстрируют стопроцентные результаты. В родной Суперлиге справились с Виборгом, Вайле и Фредерисии. Кроме того, уже в рамках Лиги чемпионов смогли выбить Дриту, причем дважды сухо победив косоваров - 2:0 дома, 1:0 на выезде.

Статистика личных встреч

В 2016-м году клубы организовывали товарищеский поединок, и в нем выиграли датчане 1:0. Через пару лет, осенью 2019-го, соседи пересекались в групповом этапе Лиге Европы, и шведы после ничьей дома побеждали на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной. Вряд ли эти клубы в первом поединке между собой выдадут зрелищный футбол - ждем тут тотал меньше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,92).