Мальме – Копенгаген – 0:0. Разборки соседей. Видеообзор матча
Команды не порадовали болельщиков голами
Во вторник, 5 августа, в Мальме (Швеция) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Мальме» принимал датский «Копенгаген».
«Копенгаген» довольно быстро добрался на выездной матч. Ведь расстояние между городами всего 28 километров.
Игра закончилась со счетом 0:0. Команды нанесли всего один удар в створ ворот на двоих.
Ответный матч состоится в Дании 12 августа. Начало поединка в 20:00 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 5 августа, Швеция
Мальме (Швеция) – Копенгаген (Дания) – 0:0
Видеообзор матча
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