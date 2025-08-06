Мальме – Копенгаген – 0:0. Разборки соседей. Видеообзор матча

Во вторник, 5 августа, в Мальме (Швеция) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Мальме» принимал датский «Копенгаген».

«Копенгаген» довольно быстро добрался на выездной матч. Ведь расстояние между городами всего 28 километров.

Игра закончилась со счетом 0:0. Команды нанесли всего один удар в створ ворот на двоих.

Ответный матч состоится в Дании 12 августа. Начало поединка в 20:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 5 августа, Швеция

Мальме (Швеция) – Копенгаген (Дания) – 0:0

Видеообзор матча