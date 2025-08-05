Рейнджерс отгрузил три мяча Виктории в квалификации Лиги чемпионов
Джейди Гассама оформил дубль, Сирил Дессерс реализовал пенальти
В матче квалификации Q3 Лиги чемпионов «Рейнджерс» (Шотландия) одержал убедительную домашнюю победу над «Викторией Пльзень» (Чехия) со счетом 3:0.
Игра прошла на стадионе «Айброкс» в Глазго, под судейством Клемана Тюрпена из Франции.
Команда из Глазго открыла счет уже на 15-й минуте, когда отличился Джейди Гассама. В конце первого тайма хозяева удвоили преимущество: Сирил Дессерс реализовал пенальти на 45-й минуте. В начале второй половины игры Гассама оформил дубль.
Ответный матч в Пльзене состоится на следующей неделе. Победитель пары в Q4 ЛЧ сыграет против сильнейшего в паре РБ Зальцбург – Брюгге.
Лига чемпионов. Квалификация Q3
Первый матч. 5 августа 2025
Рейнджерс (Шотландия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 3:0
Голы: Гассама, 15, 51, Дессерс, 45 (пен)
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