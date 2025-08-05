Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рейнджерс отгрузил три мяча Виктории в квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
05.08.2025 21:45 – FT 3 : 0
Виктория Пльзень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 августа 2025, 23:47 | Обновлено 05 августа 2025, 23:54
49
0

Рейнджерс отгрузил три мяча Виктории в квалификации Лиги чемпионов

Джейди Гассама оформил дубль, Сирил Дессерс реализовал пенальти

05 августа 2025, 23:47 | Обновлено 05 августа 2025, 23:54
49
0
Рейнджерс отгрузил три мяча Виктории в квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче квалификации Q3 Лиги чемпионов «Рейнджерс» (Шотландия) одержал убедительную домашнюю победу над «Викторией Пльзень» (Чехия) со счетом 3:0.

Игра прошла на стадионе «Айброкс» в Глазго, под судейством Клемана Тюрпена из Франции.

Команда из Глазго открыла счет уже на 15-й минуте, когда отличился Джейди Гассама. В конце первого тайма хозяева удвоили преимущество: Сирил Дессерс реализовал пенальти на 45-й минуте. В начале второй половины игры Гассама оформил дубль.

Ответный матч в Пльзене состоится на следующей неделе. Победитель пары в Q4 ЛЧ сыграет против сильнейшего в паре РБ Зальцбург – Брюгге.

Лига чемпионов. Квалификация Q3

Первый матч. 5 августа 2025

Рейнджерс (Шотландия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 3:0

Голы: Гассама, 15, 51, Дессерс, 45 (пен)

Фотогалерея

По теме:
КАБАЕВ: «Защитники играли грязно. Эта наглость Пафоса сыграла им в плюс»
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Карабах в гостях обыграл Шкендию в Q3 Лиги чемпионов. Кащук получил желтую
Лига чемпионов Глазго Рейнджерс Виктория Пльзень Сирил Дессерс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Футбол | 05 августа 2025, 08:22 28
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть

Георгий интересовал «Наполи»

ВИДЕО. Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте
Футбол | 05 августа 2025, 22:49 1
ВИДЕО. Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте
ВИДЕО. Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте

Забитым мячом отличился бразилец Андерсон Оливейра Силва

Роман БЕЗУС: «В игре с Пафосом проблем у Динамо не будет при одном условии»
Футбол | 05.08.2025, 09:48
Роман БЕЗУС: «В игре с Пафосом проблем у Динамо не будет при одном условии»
Роман БЕЗУС: «В игре с Пафосом проблем у Динамо не будет при одном условии»
В 28 км до соперника. В ЛЧ состоится матч с рекордно близким выездом
Футбол | 05.08.2025, 16:48
В 28 км до соперника. В ЛЧ состоится матч с рекордно близким выездом
В 28 км до соперника. В ЛЧ состоится матч с рекордно близким выездом
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
Футбол | 05.08.2025, 19:35
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
04.08.2025, 06:42 2
Футбол
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
04.08.2025, 02:57
Футбол
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
04.08.2025, 01:14 8
Теннис
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 05:10
Теннис
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
04.08.2025, 07:06 3
Бокс
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 9
Футбол
Промоутер Паркера: «Усик? Это позор для спорта, если он этого не получит»
Промоутер Паркера: «Усик? Это позор для спорта, если он этого не получит»
04.08.2025, 04:18 3
Бокс
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
04.08.2025, 20:12 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем