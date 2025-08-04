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Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
05.08.2025 21:45 - : -
Виктория Пльзень
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Лига чемпионов
04 августа 2025, 22:06 |
115
0

Рейнджерс – Виктория П. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 августа в 21:00 по Киеву

04 августа 2025, 22:06 |
115
0
Рейнджерс – Виктория П. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

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5 августа на Айброкс пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Рейнджерс Глазго встретится с Викторией Пльзень. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рейнджерс Глазго

Команда до своего банкротства была главным и фактически единственным достойным конкурентом для своего соседа, Селтик. Вернувшись после падения в низший дивизион, только однажды, при Джеррарде, удалось потеснить врага. Но потом снова было уже поднадоевшее 2-е место. Понимая, что так и закончится следующий розыгрыш, по ходу прошлого сезона руководство досрочно уволило с тренерского поста Клемана.

Новый полноценный тренер, Рассел Мартин, по сути, дебютировал в Лиге чемпионов, когда его подопечные принимали Панатинаикос. Но и в ответном поединке с греками в Афинах, и, на выходных, стартуя в Премьершипе с Миллуоллом, уже были только ничьи - оба раза на выезде, со счетом 1:1.

Виктория Пльзень

Клуб существует достаточно давно, аж с 1911-го года - и именно к столетнему юбилею взяли первый чемпионский титул. Потом вплоть до 2022-го прибавили золото еще четырежды. Но потом пара привычных грандов из Праги оттеснили конкурента на третье место. И только спад Спарты позволили весной подняться хотя бы на итоговую вторую позицию.

Этот результат позволил подопечными Коубека стартовать в квалификации Лиги чемпионов. Казалось, что они тут не задержатся: начали с того, что проиграли дома Серветту 0:1, после чего была только ничья в чешском первенстве с Яблонцем. Но в Швейцарии, быстро пропустив, уже к исходу получаса гости вышли вперед, а закончили и вовсе оформлением уверенной волевой победой 3:1 - гол на 87-й минуте с пенальти позволил избежать экстра-тайма.

Статистика личных встреч

Это будет первый очный поединок между данными клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом поединка подопечных Рассела Мартина. Для команд важен фактор поля, особенно для шотландцев - ставим на то, что в Глазго встреча закончится их победой (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Глазго Рейнджерс
5 августа 2025 -
21:45
Виктория Пльзень
Победа Рейнджерса 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Виктория Пльзень Глазго Рейнджерс Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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