Без украинок. Определены обе полуфинальные пары турнира WTA 1000 в Монреале

В ночь на 6 августа состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале в нижней части сетки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах потерпела поражение от представительницы Японии Наоми Осаки.

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Осака, которая в своем время возглавляла рейтинг WTA, далее поборется против Клары Таусон – датчанка в своем четвертьфинальном поединке разобралась с Мэдисон Киз.

Днем ранее в Монреале прошли встречи 1/4 финала в верхней части сетки: украинка Марта Костюк не сумела доиграть матч против Елены Рыбакиной, а Виктория Мбоко одолела Джессику Бузас Манейро.

WTA 1000 Монреаль. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Элина Свитолина [10] – Наоми Осака – 2:6, 2:6

Мэдисон Киз [6] – Клара Таусон [16] – 1:6, 4:6

WTA 1000 Монреаль. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Виктория Мбоко [WC] – Елена Рыбакина [9]

Наоми Осака – Клара Таусон [16]