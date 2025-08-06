Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без украинок. Определены обе полуфинальные пары турнира WTA 1000 в Монреале
WTA
06 августа 2025, 13:20 |
423
1

Без украинок. Определены обе полуфинальные пары турнира WTA 1000 в Монреале

Элина Свитолина и Марта Костюк завершили борьбу за трофей канадского тысячника

06 августа 2025, 13:20 |
423
1
Без украинок. Определены обе полуфинальные пары турнира WTA 1000 в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 6 августа состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале в нижней части сетки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах потерпела поражение от представительницы Японии Наоми Осаки.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Осака, которая в своем время возглавляла рейтинг WTA, далее поборется против Клары Таусон – датчанка в своем четвертьфинальном поединке разобралась с Мэдисон Киз.

Днем ранее в Монреале прошли встречи 1/4 финала в верхней части сетки: украинка Марта Костюк не сумела доиграть матч против Елены Рыбакиной, а Виктория Мбоко одолела Джессику Бузас Манейро.

WTA 1000 Монреаль. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Элина Свитолина [10] – Наоми Осака – 2:6, 2:6
Мэдисон Киз [6] – Клара Таусон [16] – 1:6, 4:6

WTA 1000 Монреаль. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Виктория Мбоко [WC] – Елена Рыбакина [9]
Наоми Осака – Клара Таусон [16]

По теме:
«Немного нетрадиционной». Комментарии Осаки после победы над Свитолиной
Элина Свитолина – Наоми Осака. Четвертьфинал Монреаля. Видеообзор матча
Свитолина показала direct в Instagram после поражения от Осаки: «Позор»
Элина Свитолина Наоми Осака Клара Таусон Мэдисон Киз Елена Рыбакина Виктория Мбоко WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Футбол | 06 августа 2025, 11:58 24
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам

Алексей Сливченко считает, что киевляне плохо проанализировали стилистику игры соперника

Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Футбол | 05 августа 2025, 21:33 3
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК

Романа Гагуна забрали перед матчем с «Александрией»

Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Бокс | 06.08.2025, 09:15
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
РЫБАКИНА: «Желаю Марте скорейшего выздоровления. Знаю, как это тяжело»
Теннис | 05.08.2025, 17:58
РЫБАКИНА: «Желаю Марте скорейшего выздоровления. Знаю, как это тяжело»
РЫБАКИНА: «Желаю Марте скорейшего выздоровления. Знаю, как это тяжело»
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
Футбол | 05.08.2025, 16:16
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GroundUnder
Рыбакина ухватилась за Итоговый турнир, а там еще и Таусон (11-ая в чемпионской гонке) в прайме подпирает. Паолини и Свитолина 9 и 10-ые соотв-но.
Ответить
0
Популярные новости
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 401
Футбол
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
05.08.2025, 09:15
Футбол
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
04.08.2025, 23:30
Бокс
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 10
Футбол
Эдди ХИРН: «Все хотят стереть его с мира бокса. Так и будет»
Эдди ХИРН: «Все хотят стереть его с мира бокса. Так и будет»
04.08.2025, 19:54
Бокс
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
05.08.2025, 02:13 26
Теннис
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
04.08.2025, 20:12 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем