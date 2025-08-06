Без украинок. Определены обе полуфинальные пары турнира WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина и Марта Костюк завершили борьбу за трофей канадского тысячника
В ночь на 6 августа состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале в нижней части сетки.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах потерпела поражение от представительницы Японии Наоми Осаки.
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Осака, которая в своем время возглавляла рейтинг WTA, далее поборется против Клары Таусон – датчанка в своем четвертьфинальном поединке разобралась с Мэдисон Киз.
Днем ранее в Монреале прошли встречи 1/4 финала в верхней части сетки: украинка Марта Костюк не сумела доиграть матч против Елены Рыбакиной, а Виктория Мбоко одолела Джессику Бузас Манейро.
WTA 1000 Монреаль. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Элина Свитолина [10] – Наоми Осака – 2:6, 2:6
Мэдисон Киз [6] – Клара Таусон [16] – 1:6, 4:6
WTA 1000 Монреаль. Пары 1/2 финала
Верхняя часть сетки
Виктория Мбоко [WC] – Елена Рыбакина [9]
Наоми Осака – Клара Таусон [16]
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