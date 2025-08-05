Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Марта Костюк уступила Елене Рыбакиной, Виктория Мбоко прошла Джессику Бузас Манейро
В ночь на 5 августа состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада) в верхней части сетки.
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла против Елены Рыбакиной. После проигранного первого сета и трех геймов во второй партии украинка снялась с поединка из-за травмы запястья.
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18-летняя канадка Виктория Мбоко в двух сетах уверенно разобралась с Джессикой Бузас Манейро из Испании. Мбоко в предыдущем круге в статусе андердога одолела Коко Гауфф.
Мбоко и Рыбакина проведут второе очное противостояние. 24 июля девушки сошлись между собой в 1/8 финала соревнований WTA 500 в Вашингтоне – победу отпраздновала Елена.
В ночь на 6 число в Монреале пройдут четвертьфинальные встречи в нижней части сетки: Элина Свитолина – Наоми Осака, Мэдисон Киз – Клара Таусон.
WTA 1000 Монреаль. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Виктория Мбоко – Джессика Бузас Манейро – 6:4, 6:2
Марта Костюк [24] – Елена Рыбакина [9] – 1:6, 1:2, RET., Костюк
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