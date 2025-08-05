Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале

В ночь на 5 августа состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада) в верхней части сетки.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла против Елены Рыбакиной. После проигранного первого сета и трех геймов во второй партии украинка снялась с поединка из-за травмы запястья.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

18-летняя канадка Виктория Мбоко в двух сетах уверенно разобралась с Джессикой Бузас Манейро из Испании. Мбоко в предыдущем круге в статусе андердога одолела Коко Гауфф.

Мбоко и Рыбакина проведут второе очное противостояние. 24 июля девушки сошлись между собой в 1/8 финала соревнований WTA 500 в Вашингтоне – победу отпраздновала Елена.

В ночь на 6 число в Монреале пройдут четвертьфинальные встречи в нижней части сетки: Элина Свитолина – Наоми Осака, Мэдисон Киз – Клара Таусон.

WTA 1000 Монреаль. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Виктория Мбоко – Джессика Бузас Манейро – 6:4, 6:2

Марта Костюк [24] – Елена Рыбакина [9] – 1:6, 1:2, RET., Костюк