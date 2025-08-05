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  4. Юная звезда: 18-летняя канадка вышла в полуфинал супертурнира в Монреале
WTA
05 августа 2025, 04:56 |
198
0

Юная звезда: 18-летняя канадка вышла в полуфинал супертурнира в Монреале

Виктория Мбоко разобралась с Джессикой Бузас Манейро в двух сетах

05 августа 2025, 04:56 |
198
0
Юная звезда: 18-летняя канадка вышла в полуфинал супертурнира в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 85) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

В четвертьфинале канадка в двух сетах переиграла представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (WTA 51) за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/4 финала

Виктория Мбоко (Канада) [WC] – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:4, 6:2

Виктория и Джессика провели первое очное противостояние.

Для Мбоко это дебютное выступления на тысячнике в Канаде. В Монреале она, помимо Бузас Манейро, также одолела Кимберли Биррелл, Софию Кенин, Марию Боузкову и Коко Гауфф. За пять поединков Мбоко отдала только один сет.

Для Виктории это будет первый полуфинал на уровне Тура. В обновленном рейтинге WTA канадка впервые в карьере войдет в топ-50 – сезон 2025 года она начинала на 330-й позиции.

Следующей соперницей Мбоко будет Елена Рыбакина, которая в своем четвертьфинальном поединке прошла украинку Марту Костюк. Ранее Виктория играла против Елены только один раз – 24 июля казахстанка одержала победу во втором круге пятисотника в Вашингтоне.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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