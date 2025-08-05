Юная звезда: 18-летняя канадка вышла в полуфинал супертурнира в Монреале
Виктория Мбоко разобралась с Джессикой Бузас Манейро в двух сетах
18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 85) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.
В четвертьфинале канадка в двух сетах переиграла представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (WTA 51) за 1 час и 18 минут.
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/4 финала
Виктория Мбоко (Канада) [WC] – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:4, 6:2
Виктория и Джессика провели первое очное противостояние.
Для Мбоко это дебютное выступления на тысячнике в Канаде. В Монреале она, помимо Бузас Манейро, также одолела Кимберли Биррелл, Софию Кенин, Марию Боузкову и Коко Гауфф. За пять поединков Мбоко отдала только один сет.
Для Виктории это будет первый полуфинал на уровне Тура. В обновленном рейтинге WTA канадка впервые в карьере войдет в топ-50 – сезон 2025 года она начинала на 330-й позиции.
Следующей соперницей Мбоко будет Елена Рыбакина, которая в своем четвертьфинальном поединке прошла украинку Марту Костюк. Ранее Виктория играла против Елены только один раз – 24 июля казахстанка одержала победу во втором круге пятисотника в Вашингтоне.
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