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  4. Таусон разобрала чемпионку AO-2025 и ждет Свитолину в полуфинале Монреаля
WTA
06 августа 2025, 02:31 | Обновлено 06 августа 2025, 02:42
192
0

Таусон разобрала чемпионку AO-2025 и ждет Свитолину в полуфинале Монреаля

Клара в двух сетах переиграла Мэдисон Киз в четвертьфинале тысячника в Канаде

06 августа 2025, 02:31 | Обновлено 06 августа 2025, 02:42
192
0
Таусон разобрала чемпионку AO-2025 и ждет Свитолину в полуфинале Монреаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон

19-я ракетка мира Клара Таусон из Дании вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

В четвертьфинале датчанка в двух сетах переиграла чемпионку Australian Open 2025 Мэдисон Киз (США, WTA 8) за 1 час и 13 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/4 финала

Мэдисон Киз (США) [6] – Клара Таусон (Дания) [16] – 1:6, 4:6

Таусон провела второе очное противостояние против Киз и добыла вторую победу. На соревнованиях WTA 250 в Окленде Клара одолела Мэдисон 6:4, 7:6 (9:7).

Следующей соперницей Таусон может быть Элина Свитолина, если украинка пройдет Наоми Осаку. Помимо Киз, Клара на кортах Монреаля также выиграла у Лючии Бронцетти, Юлии Стародубцевой и Иги Свентек.

Таусон в четвертый раз в 2025 году переиграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA. По итогам Монреаля Клара дебютирует в топ-15.

Таусон вышла в седьмой полуфинал в карьере на уровне Тура и третий в этом сезоне.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Клара Таусон Мэдисон Киз WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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