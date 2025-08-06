Таусон разобрала чемпионку AO-2025 и ждет Свитолину в полуфинале Монреаля
Клара в двух сетах переиграла Мэдисон Киз в четвертьфинале тысячника в Канаде
19-я ракетка мира Клара Таусон из Дании вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.
В четвертьфинале датчанка в двух сетах переиграла чемпионку Australian Open 2025 Мэдисон Киз (США, WTA 8) за 1 час и 13 минут.
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/4 финала
Мэдисон Киз (США) [6] – Клара Таусон (Дания) [16] – 1:6, 4:6
Таусон провела второе очное противостояние против Киз и добыла вторую победу. На соревнованиях WTA 250 в Окленде Клара одолела Мэдисон 6:4, 7:6 (9:7).
Следующей соперницей Таусон может быть Элина Свитолина, если украинка пройдет Наоми Осаку. Помимо Киз, Клара на кортах Монреаля также выиграла у Лючии Бронцетти, Юлии Стародубцевой и Иги Свентек.
Таусон в четвертый раз в 2025 году переиграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA. По итогам Монреаля Клара дебютирует в топ-15.
Таусон вышла в седьмой полуфинал в карьере на уровне Тура и третий в этом сезоне.
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