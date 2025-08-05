РЫБАКИНА: «Желаю Марте скорейшего выздоровления. Знаю, как это тяжело»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над Мартой Костюк в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Монреале:

– Два года назад ваш четвертьфинал в Монреале длился более трех часов. Сегодня матч был совсем другим. Поможет ли вам дополнительная свежесть перед полуфиналом?

– Конечно, сейчас я чувствую себя намного лучше. Тогда я тоже показала хорошую игру, но нам не повезло с погодой и нам пришлось долго ждать. Сейчас большая разница, я довольна тем, как играю на этом турнире, и надеюсь, что смогу продолжить так же в полуфинале.

– Вспоминали ли вы тот матч двухлетней давности, когда приехали на этот раз?

– Нет, совсем нет. Это было давно, и в теннисе каждый день отличается, поэтому нужно сосредоточиться на настоящем моменте. Погода сейчас неплохая – немного ветрено, но намного лучше, чем тогда. В целом это очень хорошая неделя для меня.

– Как бы вы оценили свой сезон в целом?

– Сезон точно нельзя назвать плохим. Да, в предыдущие годы у меня было больше успехов, и начало этого года выдалось сложным. Обычно я играю лучше в первой половине сезона, но в этот раз понадобилось время, чтобы вернуться на свой уровень. Сейчас я довольна тем, как все идет, и надеюсь, что смогу провести вторую часть года еще лучше.

– Ваша следующая соперница – Виктория Мбоко. Чем вам запомнилась ее игра в вашем поединке в Вашингтоне?

– Она очень непростая соперница – обладает мощными ударами, быстрым стилем игры, хорошей подачей. В Вашингтоне нам обеим было сложно, ведь мы играли вечером, и условия были другими. Здесь они более стабильные. Она опасна, ей нечего терять, и думаю, она получает удовольствие от игры. Это будет тяжелый матч, поэтому надеюсь показать свой лучший теннис.

Я также понимаю, что многие люди будут поддерживать ее – она молода, и это естественно. Это делает матч более опасным для меня. Но постараюсь сосредоточиться на себе, особенно на подаче, ведь если этот элемент работает, у меня значительно больше шансов на победу. Это и будет моей главной целью.

– Победа всегда приятна, но есть ли разочарование, когда матч заканчивается из-за отказа соперницы из-за травмы?

– Да, конечно, это не самый приятный финал матча. Думаю, никто не хочет заканчивать матч таким образом, но мы сыграли хотя бы один сет. Могу сказать, что на задней линии я чувствовала себя довольно хорошо. Немного были проблемы на подаче, но над этим я еще поработаю завтра.

Да, Марта – сложная соперница и она всегда борется. Желаю ей скорейшего выздоровления, потому что знаю, как это тяжело, когда впереди большие турниры.

– У вас были брейк-пойнты в каждом из четырех геймов на подаче соперницы в первом сете. Это удивило вас?

– Не скажу, что удивило, потому что такое может случиться, но она также может быстро изменить ход игры и так и было в конце. У меня было много шансов, использовала не все, но в итоге справилась, поэтому результатом довольна.

– Матч официально длился 54 минуты. Вы должны чувствовать себя свежей? Смогли бы сыграть еще один матч сразу после этого?

– Да, чувствую себя свежее, чем после предыдущего матча, который длился почти три часа и был очень изнурительным. Остановки сегодня были немного неудобными, особенно дважды перед моей подачей. Но физически чувствую себя хорошо и надеюсь сохранить это ощущение.