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  4. Елена РЫБАКИНА: «Никто не хочет заканчивать матч таким образом»
WTA
05 августа 2025, 05:19 |
236
0

Елена РЫБАКИНА: «Никто не хочет заканчивать матч таким образом»

Казахстанская теннисистка провела флеш-интервью после поединка с Мартой Костюк в Монреале

05 августа 2025, 05:19 |
236
0
Елена РЫБАКИНА: «Никто не хочет заканчивать матч таким образом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над Мартой Костюк в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Монреале:

– Елена, поздравляю с победой. Я знаю, что из-за обстоятельств это должно быть немного горько-сладкое чувство, верно?

– Да, я думаю, никто не хочет заканчивать матч таким образом, и я просто желаю ей скорейшего восстановления. Я знаю, что впереди еще большие турниры, и надеюсь, что она будет готова. И да, я просто с нетерпением жду следующего матча.

Она получила травму, но все думали, что сегодня никто не сможет вас победить.

– Да, я старалась изо всех сил. У меня были небольшие проблемы с первой подачей. Мне кажется, в последние дни было довольно ветрено, поэтому я немного потеряла свою форму. Но надеюсь, что смогу улучшить ее к следующему матчу. Но в целом я чувствовала себя на корте довольно хорошо. Спасибо всем, кто пришел и поддержал нас.

Костюк снялась с поединка против Рыбакиной при счете 1:6, 1:2. Елена в полуфинале канадского тысячника встретится с Викторией Мбоко.

Видеообзор матча Марта Костюк – Елена Рыбакина

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Марта Костюк Елена Рыбакина WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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