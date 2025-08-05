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  4. ФОТО. Костюк в слезах покинула корт после матча с Рыбакиной в Монреале
WTA
05 августа 2025, 02:55 | Обновлено 05 августа 2025, 02:56
370
1

ФОТО. Костюк в слезах покинула корт после матча с Рыбакиной в Монреале

Марта из-за травмы запястья не сумела продолжить борьбу против Елены в Монреале

05 августа 2025, 02:55 | Обновлено 05 августа 2025, 02:56
370
1
ФОТО. Костюк в слезах покинула корт после матча с Рыбакиной в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 5 августа вторая ракетка Украины Марта Костюк не сумела выйти в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Монреале.

В четвертьфинале канадского тысячника украинка боролась против Елены Рыбакиной – при счете 6:1, 2:1 в пользу представительницы Казахстана Костюк отказалась продолжать борьбу из-за проблем с запястьем.

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После завершения встречи с Рыбакиной Марта в слезах покинула корт.

Sport.ua желает Марте скорейшего выздоровления и возвращения!

Костюк приехала в Монреале с лузстриком из шести матчей. Она прервала неудачную серию и выиграла три поединка подряд, одолев Маркету Вондроушову, Дарью Касаткину и Маккартни Кесслер.

ФОТО. Костюк в слезах покинула корт после матча с Рыбакиной в Монреале

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Марта Костюк Елена Рыбакина WTA Монреаль фото фотогалерея травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Сподіваюсь, травма не дуже серйозна, і ми зможемо побачити Марту вже в Цинциннаті (дня чотири на відновлення в неї є). Але якщо й не зможемо - не страшно. Головне - не форсувати події і не спровокувати загострення травми.
Найшвидшого тобі одужання і натхнення на майбутні звершення, Марто! І дякуємо за яскравий турнір!
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