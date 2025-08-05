ФОТО. Костюк в слезах покинула корт после матча с Рыбакиной в Монреале
Марта из-за травмы запястья не сумела продолжить борьбу против Елены в Монреале
В ночь на 5 августа вторая ракетка Украины Марта Костюк не сумела выйти в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Монреале.
В четвертьфинале канадского тысячника украинка боролась против Елены Рыбакиной – при счете 6:1, 2:1 в пользу представительницы Казахстана Костюк отказалась продолжать борьбу из-за проблем с запястьем.
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После завершения встречи с Рыбакиной Марта в слезах покинула корт.
Sport.ua желает Марте скорейшего выздоровления и возвращения!
Костюк приехала в Монреале с лузстриком из шести матчей. Она прервала неудачную серию и выиграла три поединка подряд, одолев Маркету Вондроушову, Дарью Касаткину и Маккартни Кесслер.
ФОТО. Костюк в слезах покинула корт после матча с Рыбакиной в Монреале
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