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  4. Марта Костюк – Елена Рыбакина. Почему снялась украинка? Видеообзор матча
WTA
05 августа 2025, 02:40 |
76
0

Марта Костюк – Елена Рыбакина. Почему снялась украинка? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Монреале

05 августа 2025, 02:40 |
76
0
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Почему снялась украинка? Видеообзор матча
j48tennis.net. Марта Костюк

В ночь на 5 августа украинская теннисистка Марта Костюк проиграла Елене Рыбакиной в матче 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Украинка проиграла первый сет со счетом 1:6 и уступала 1:2 во втором, после чего отказалась от продолжения борьбы из-за травмы запястья.

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Следующей оппоненткой Рыбакиной будет победительница противостояния Виктория Мбоко – Джессика Бузас Манейро.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/4 финала

Марта Костюк [24] – Елена Рыбакина [9] – 1:6, 1:2, RET., Костюк

Видеообзор матча

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Марта Костюк Елена Рыбакина WTA Монреаль теннисные видеообзоры видео травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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