Марта Костюк – Елена Рыбакина. Почему снялась украинка? Видеообзор матча

В ночь на 5 августа украинская теннисистка Марта Костюк проиграла Елене Рыбакиной в матче 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Украинка проиграла первый сет со счетом 1:6 и уступала 1:2 во втором, после чего отказалась от продолжения борьбы из-за травмы запястья.

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Следующей оппоненткой Рыбакиной будет победительница противостояния Виктория Мбоко – Джессика Бузас Манейро.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/4 финала

Марта Костюк [24] – Елена Рыбакина [9] – 1:6, 1:2, RET., Костюк

Видеообзор матча