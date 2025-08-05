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WTA
05 августа 2025, 15:58 | Обновлено 05 августа 2025, 15:59
55
0

Мэдисон Киз – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Возможная соперница Свитолиной: смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Монреале

05 августа 2025, 15:58 | Обновлено 05 августа 2025, 15:59
55
0
Мэдисон Киз – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

В ночь на 6 августа состоится четвертьфинальный матч турнира WTA 1000 в Монреале (Канада) между Мэдисон Киз (США, WTA 8) и Кларой Таусон (Дания, WTA 19).

Американка и датчанка выйдут на центральный корт ориентировочно в 01:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Киз.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Элины Свитолиной, либо против Наоми Осаки.

📺 Видеотрансляция

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Мэдисон Киз Клара Таусон смотреть онлайн WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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