Мэдисон Киз – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 6 августа состоится четвертьфинальный матч турнира WTA 1000 в Монреале (Канада) между Мэдисон Киз (США, WTA 8) и Кларой Таусон (Дания, WTA 19).

Американка и датчанка выйдут на центральный корт ориентировочно в 01:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Киз.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Элины Свитолиной, либо против Наоми Осаки.

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