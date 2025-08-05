WTA05 августа 2025, 15:58 | Обновлено 05 августа 2025, 15:59
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Мэдисон Киз – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Возможная соперница Свитолиной: смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Монреале
05 августа 2025, 15:58 | Обновлено 05 августа 2025, 15:59
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В ночь на 6 августа состоится четвертьфинальный матч турнира WTA 1000 в Монреале (Канада) между Мэдисон Киз (США, WTA 8) и Кларой Таусон (Дания, WTA 19).
Американка и датчанка выйдут на центральный корт ориентировочно в 01:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Киз.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Элины Свитолиной, либо против Наоми Осаки.
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