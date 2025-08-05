Соперники для Динамо, Шахтера и Полесья, травма Костюк, слова Шовковского

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 4 августа.

1. Продержаться в Житомире. Оболонь выстояла под давлением Металлиста 1925

Команда Антоненко не дала раскрыться атаке соперников, но и сама без дела не сидела.

2. Кудровка – лидер УПЛ. Как выглядит турнирная таблица после 1-го тура

Сыграны все поединки стартового тура чемпионата Украины

3. Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации ЛЧ

3А. Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы прошла в Ньоне

3B. Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

4. Клуб УПЛ отреагировал на слухи о беглеце-футболисте

Игорь Омельченко действительно покинул расположение «Кривбасса» и не хочет возвращаться в Украину

5. ШОВКОВСКИЙ – о матче с Пафосом, травмах и жеребьевке Лиги чемпионов

Матч с киприотами пройдет 5 августа

5A. ШАПАРЕНКО: «Конечно, боевое настроение. У нас был сложный матч в Ровно»

Хавбек «Динамо» ответил на вопросы перед игрой Q3 ЛЧ с кипрским «Пафосом»

6. Костюк досрочно завершила четвертьфинальный матч в Монреале против Рыбакиной

Марта после первого сета отказалась продолжать борьбу из-за проблем с запястьем.

7. Don't push the horses. Сандерленд все еще может купить вратаря Шахтера

Ранее СМИ поспешили объявить, что Дмитрия Потрошителя на «Стедиум оф Лайт» не будет

7А. Новичок АПЛ сделал украинца приоритетной целью на летнее окно

Артем Довбик может продолжить карьеру в «Лидсе»

7В. Известно, почему трансфер Зинченко еще не состоялся. У Александра есть требование

Футболист не хочет уступать и уменьшать зарплату

8. Анна Сугак – о своих достижениях, Леброне, Карри и звездах WNBA

Баскетболистка дала эксклюзивное интервью Sport.ua

9. Влада ХАРЬКОВА: Война – это когда в самые ужасные мгновения сохраняешь любовь в сердце

Чемпионка мира по фехтованию дала эксклюзивное интервью Sport.ua