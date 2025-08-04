Пробой – ФК Чернигов – 1:0. Удар в девятку. Видео гола и обзор матча
Новичок Первой лиги стартовал с победы
В воскресенье, 3 августа, в Первой лиге прошел поединок 1-го тура между клубами «Пробой» и ФК «Чернигов». Оба клуба в прошлом сезоне выступали во Второй лиге.
Дебют «Пробою» удался. Команда одержала победу со счетом 1:0. Исторический для команды гол на 3-й минуте забил Владислав Фелипович. Игрок «Пробоя» ударом со штрафного «снял паутину» с левого верхнего угла ворот «Чернигова».
Во втором туре «Пробой» ждет серьезное испытание. Команда сыграет с «Левым Берегом», который прошлый сезон провел в УПЛ. ФК «Чернигов» сыграет с «Викторией» Сумы.
Первая лига. 1-й тур, 3 августа. Городенка, стадион «Пробой-Арена»
«Пробой» – ФК «Чернигов» – 1:0
Гол: Фелипович, 3
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
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