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  4. Пробой – ФК Чернигов – 1:0. Удар в девятку. Видео гола и обзор матча
Первая лига
Пробой
03.08.2025 14:00 – FT 1 : 0
Чернигов
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Украина. Первая лига
04 августа 2025, 10:46 | Обновлено 04 августа 2025, 10:50
64
0

Пробой – ФК Чернигов – 1:0. Удар в девятку. Видео гола и обзор матча

Новичок Первой лиги стартовал с победы

04 августа 2025, 10:46 | Обновлено 04 августа 2025, 10:50
64
0
Пробой – ФК Чернигов – 1:0. Удар в девятку. Видео гола и обзор матча
НК Пробой

В воскресенье, 3 августа, в Первой лиге прошел поединок 1-го тура между клубами «Пробой» и ФК «Чернигов». Оба клуба в прошлом сезоне выступали во Второй лиге.

Дебют «Пробою» удался. Команда одержала победу со счетом 1:0. Исторический для команды гол на 3-й минуте забил Владислав Фелипович. Игрок «Пробоя» ударом со штрафного «снял паутину» с левого верхнего угла ворот «Чернигова».

Во втором туре «Пробой» ждет серьезное испытание. Команда сыграет с «Левым Берегом», который прошлый сезон провел в УПЛ. ФК «Чернигов» сыграет с «Викторией» Сумы.

Первая лига. 1-й тур, 3 августа. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» – ФК «Чернигов» – 1:0

Гол: Фелипович, 3

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Фелипович (Пробой).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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