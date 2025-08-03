Дебютант Первой лиги Пробой стартовал с победы над ФК Чернигов

В воскресенье, 3 августа, в Первой лиге прошел поединок 1-го тура между клубами «Пробой» и ФК «Чернигов». Обе команды в прошлом сезоне выступали во Второй лиге и получили повышение в классе.

«Пробой» дебютировал в Первой лиге. В прошлом сезоне команда стала чемпионом Второй лиги. ФК «Чернигов» также повысился в классе, став бронзовым призером.

Дебют «Пробою» удался. Команда одержала победу со счетом 1:0. Исторический для команды гол на 3-й минуте забил Владислав Фелипович

Во втором туре «Пробой» ждет серьезное испытание. Команда сыграет с «Левым Берегом», который прошлый сезон провел в УПЛ. ФК «Чернигов» сыграет с «Викторией» Сумы.

Первая лига. 1-й тур, 3 августа. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» – ФК «Чернигов» – 1:0

Гол: Фелипович, 3

Видеозапись матча