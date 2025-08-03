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Первая лига
Пробой
03.08.2025 14:00 – FT 1 : 0
Чернигов
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Украина. Первая лига
03 августа 2025, 16:20 |
241
0

Дебютант Первой лиги Пробой стартовал с победы над ФК Чернигов

Судьбу матча решил быстрый гол

03 августа 2025, 16:20 |
241
0
Дебютант Первой лиги Пробой стартовал с победы над ФК Чернигов
ФК Пробой

В воскресенье, 3 августа, в Первой лиге прошел поединок 1-го тура между клубами «Пробой» и ФК «Чернигов». Обе команды в прошлом сезоне выступали во Второй лиге и получили повышение в классе.

«Пробой» дебютировал в Первой лиге. В прошлом сезоне команда стала чемпионом Второй лиги. ФК «Чернигов» также повысился в классе, став бронзовым призером.

Дебют «Пробою» удался. Команда одержала победу со счетом 1:0. Исторический для команды гол на 3-й минуте забил Владислав Фелипович

Во втором туре «Пробой» ждет серьезное испытание. Команда сыграет с «Левым Берегом», который прошлый сезон провел в УПЛ. ФК «Чернигов» сыграет с «Викторией» Сумы.

Первая лига. 1-й тур, 3 августа. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» – ФК «Чернигов» – 1:0

Гол: Фелипович, 3

Видеозапись матча

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Фелипович (Пробой).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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